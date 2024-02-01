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Итальянская Рома подписала хавбека Эмполи
Контракт действует до 2028 года
transfermarkt
"Рома" подписала полузащитника Томмазо Бальданци из "Эмполи".
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Сегодня, 1 февраля, игрок прошел медицинское обследование, а затем подписал контракт с итальянским клубом, который действует до июня 2028 года.
Стоимость трансфера составляет 15 миллионов евро.
Томмазо Бальданци является воспитанником "Эмполи". В Серии А в этом сезоне он сыграл 14 матчей и забил 2 гола.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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