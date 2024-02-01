Итальянская Рома подписала хавбека Эмполи

"Рома" подписала полузащитника Томмазо Бальданци из "Эмполи".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сегодня, 1 февраля, игрок прошел медицинское обследование, а затем подписал контракт с итальянским клубом, который действует до июня 2028 года.

Стоимость трансфера составляет 15 миллионов евро.

Томмазо Бальданци является воспитанником "Эмполи". В Серии А в этом сезоне он сыграл 14 матчей и забил 2 гола.