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Итальянская Рома подписала хавбека Эмполи

Италия
Обновлено

Контракт действует до 2028 года

Итальянская Рома подписала хавбека Эмполи

transfermarkt

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"Рома" подписала полузащитника Томмазо Бальданци из "Эмполи".

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Сегодня, 1 февраля, игрок прошел медицинское обследование, а затем подписал контракт с итальянским клубом, который действует до июня 2028 года.

Стоимость трансфера составляет 15 миллионов евро.

Томмазо Бальданци является воспитанником "Эмполи". В Серии А в этом сезоне он сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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