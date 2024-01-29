Мадридское дерби для Лунина, Зинченко и Мудрик - против Ливерпуля. Расписание футбола на 29-е января - 4-е февраля

Первый месяц нового календарного года стремительно подходит к завершению. А это значит, что мы вскоре вступим в месяц, в котором будет возобновление Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, УПЛ. Но это будет ближе к середине и концу февраля.

Сейчас же говорим о конце января и первых днях нового месяца. Здесь будет футбол в национальных чемпионатах, а также стадии плей-офф на КАН-2024 и Кубке Азии 2023. Обо всех топ-матчах – ниже в подборке.

Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, 29-е января

Больше всего нас здесь интересует матч "Бенфики", которая не сыграла на выходных из-за своей занятости в кубковых турнирах. Так еще лучше – будем меньше распылять силы и получим больше возможности уделить внимание Трубину. Также некоторые игры будут в топ-чемпионатах. В частности, в Италии "Рома" продолжит учиться жить без Жозе Моуриньо.

Ирак - Иордания. 13:30. Кубок Азии

Катар - Палестина. 18:00. Кубок Азии

Кабо-Верде - Мавритания. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

"Эштрела" - "Бенфика". 20:45. Примейра. MEGOGO

"Салернитана" - "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Хетафе" - "Гранада". 22:00. Примера. MEGOGO

Сенегал - Кот-д'Ивуар. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

Вторник, 30-е января

В Англии в последнее время акценты полностью были смещены на кубки. Но возвращается и АПЛ. Во вторник будут сыграны сразу пять матчей. Также игры будут на Кубке Азии и Кубке Африканских наций.

Узбекистан - Таиланд. 13:30. Кубок Азии

Саудовская Аравия - Южная Корея. 18:00. Кубок Азии

Мали - Буркина-Фасо. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

"Ноттингем" - "Арсенал". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Фулхэм" - "Эвертон". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

Марокко - ЮАР. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

"Астон Вилла" - "Ньюкасл". 22:15. АПЛ. Setanta Sports

Среда, 31-е января

В среду будет огненный матч в АПЛ – "Ливерпуль" сыграет против "Челси". У нашего Михаила Мудрика наверняка будет шанс. Как и у Егора Ярмолюка за "Брентфорд" – против "Тоттенхэма". В Испании "Барселона" сыграет против "Осасуны", а на Кубке Азии будет интересное противостояние между Бахрейном и Японией.

Бахрейн - Япония. 13:30. Кубок Азии

Иран - Сирия. 18:00. Кубок Азии

"Барселона" - "Осасуна". 20:00. Примера. MEGOGO

"Манчестер Сити" - "Бренли". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Тоттенхэм" - "Брнетфорд". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Атлетико" - "Райо Вальекано". 22:00. Примера. MEGOGO

"Ливерпуль" - "Челси". 22:15. АПЛ. Setanta Sports

Четверг, первое февраля

Выделяем три топ-матча – каждый из них заслуживает внимания. Особенно те, где потенциально могут сыграть украинцы. Например, за "Борнмут". И за "Реал".

"Вест Хэм" - "Борнмут". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Хетафе" - "Реал". 22:00. Примера. MEGOGO

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед". 22:15. АПЛ. Setanta Sports

Пятница, второе февраля

По матчу из четырех топ-чемпионатов – как вам такая программа? Обращаем особое внимание на Лигу 1, где "Страсбур" сыграет против ПСЖ. Да, Соболь уже переехал оттуда, но матч выглядит очень перспективно в плане борьбы. В Испании продолжает борьбу за высокие позиции "Атлетик". В Италии сыграет всегда непредсказуемая "Фиорентина".

Нигерия - Ангола. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

"Хайденхайм" - "Боруссия" (Дортмунд). 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Лечче" - "Фиорентина". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Атлетик" - "Мальорка". 22:00. Примера. MEGOGO

"Страсбур" - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

ДР Конго - Гвинея. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

Суббота, третье февраля

Суббота, традиционно – самый насыщенный день недели. Футбола будет много. Футбола разнообразного. Можно выбирать что угодно из европейских топ-лиг. Точно не стоит пропускать матчей с участием "Эвертона", "Валенсии", "Жироны", "Эмполи", "Дженоа" – там есть шанс увидеть украинцев. Собственно, в Серии А Коваленко может сыграть против Малиновского – было бы весело. А еще есть "Арука" в Португалии, где выступает наш Богдан Милованов...

"Эвертон" - "Тоттенхэм". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Валенсия" - "Альмерия". 15:00. Примера. MEGOGO

"Эмполи" - "Дженоа". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Бавария" - "Боруссия" Менхенгладбах. 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Дармштадт" - "Байер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Брайтон" - "Кристал Пэлас". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Портимоненсе" - "Арука". 17:30. Примейра. MEGOGO

"Алавес" - "Барселона". 19:30. Примера. MEGOGO

"Жирона" - "Реал Сосьедад". 22:00. Примера. MEGOGO

"Нант" - "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, четвертое февраля

Воскресенье будет горячее. Максимально горячее. "Арсенал" против "Ливерпуля", "Челси" против "Вулверхэмптона", "Реал" против "Атлетико", "Интер" против "Ювентуса", "Лион" против "Марселя" и многое другое. А еще же есть "Бенфика". Больше всего внимания уделяем тем командам, где есть украинцы. Собственно, Трубин, Лунин, Мудрик, Зинченко, Забарный не дадут заскучать.