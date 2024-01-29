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Мадридское дерби для Лунина, Зинченко и Мудрик - против Ливерпуля. Расписание футбола на 29-е января - 4-е февраля
График топ-матчей
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Первый месяц нового календарного года стремительно подходит к завершению. А это значит, что мы вскоре вступим в месяц, в котором будет возобновление Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, УПЛ. Но это будет ближе к середине и концу февраля.
Сейчас же говорим о конце января и первых днях нового месяца. Здесь будет футбол в национальных чемпионатах, а также стадии плей-офф на КАН-2024 и Кубке Азии 2023. Обо всех топ-матчах – ниже в подборке.
Понедельник, 29-е января
Больше всего нас здесь интересует матч "Бенфики", которая не сыграла на выходных из-за своей занятости в кубковых турнирах. Так еще лучше – будем меньше распылять силы и получим больше возможности уделить внимание Трубину. Также некоторые игры будут в топ-чемпионатах. В частности, в Италии "Рома" продолжит учиться жить без Жозе Моуриньо.
- Ирак - Иордания. 13:30. Кубок Азии
- Катар - Палестина. 18:00. Кубок Азии
- Кабо-Верде - Мавритания. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Эштрела" - "Бенфика". 20:45. Примейра. MEGOGO
- "Салернитана" - "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Хетафе" - "Гранада". 22:00. Примера. MEGOGO
- Сенегал - Кот-д'Ивуар. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
Вторник, 30-е января
В Англии в последнее время акценты полностью были смещены на кубки. Но возвращается и АПЛ. Во вторник будут сыграны сразу пять матчей. Также игры будут на Кубке Азии и Кубке Африканских наций.
- Узбекистан - Таиланд. 13:30. Кубок Азии
- Саудовская Аравия - Южная Корея. 18:00. Кубок Азии
- Мали - Буркина-Фасо. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Ноттингем" - "Арсенал". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Фулхэм" - "Эвертон". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
- Марокко - ЮАР. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Астон Вилла" - "Ньюкасл". 22:15. АПЛ. Setanta Sports
Среда, 31-е января
В среду будет огненный матч в АПЛ – "Ливерпуль" сыграет против "Челси". У нашего Михаила Мудрика наверняка будет шанс. Как и у Егора Ярмолюка за "Брентфорд" – против "Тоттенхэма". В Испании "Барселона" сыграет против "Осасуны", а на Кубке Азии будет интересное противостояние между Бахрейном и Японией.
- Бахрейн - Япония. 13:30. Кубок Азии
- Иран - Сирия. 18:00. Кубок Азии
- "Барселона" - "Осасуна". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Манчестер Сити" - "Бренли". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Тоттенхэм" - "Брнетфорд". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Атлетико" - "Райо Вальекано". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Ливерпуль" - "Челси". 22:15. АПЛ. Setanta Sports
Четверг, первое февраля
Выделяем три топ-матча – каждый из них заслуживает внимания. Особенно те, где потенциально могут сыграть украинцы. Например, за "Борнмут". И за "Реал".
- "Вест Хэм" - "Борнмут". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Хетафе" - "Реал". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед". 22:15. АПЛ. Setanta Sports
Пятница, второе февраля
По матчу из четырех топ-чемпионатов – как вам такая программа? Обращаем особое внимание на Лигу 1, где "Страсбур" сыграет против ПСЖ. Да, Соболь уже переехал оттуда, но матч выглядит очень перспективно в плане борьбы. В Испании продолжает борьбу за высокие позиции "Атлетик". В Италии сыграет всегда непредсказуемая "Фиорентина".
- Нигерия - Ангола. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Хайденхайм" - "Боруссия" (Дортмунд). 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Лечче" - "Фиорентина". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Атлетик" - "Мальорка". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Страсбур" - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- ДР Конго - Гвинея. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
Суббота, третье февраля
Суббота, традиционно – самый насыщенный день недели. Футбола будет много. Футбола разнообразного. Можно выбирать что угодно из европейских топ-лиг. Точно не стоит пропускать матчей с участием "Эвертона", "Валенсии", "Жироны", "Эмполи", "Дженоа" – там есть шанс увидеть украинцев. Собственно, в Серии А Коваленко может сыграть против Малиновского – было бы весело. А еще есть "Арука" в Португалии, где выступает наш Богдан Милованов...
- "Эвертон" - "Тоттенхэм". 14:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Валенсия" - "Альмерия". 15:00. Примера. MEGOGO
- "Эмполи" - "Дженоа". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Бавария" - "Боруссия" Менхенгладбах. 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Дармштадт" - "Байер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Брайтон" - "Кристал Пэлас". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Портимоненсе" - "Арука". 17:30. Примейра. MEGOGO
- "Алавес" - "Барселона". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Жирона" - "Реал Сосьедад". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Нант" - "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, четвертое февраля
Воскресенье будет горячее. Максимально горячее. "Арсенал" против "Ливерпуля", "Челси" против "Вулверхэмптона", "Реал" против "Атлетико", "Интер" против "Ювентуса", "Лион" против "Марселя" и многое другое. А еще же есть "Бенфика". Больше всего внимания уделяем тем командам, где есть украинцы. Собственно, Трубин, Лунин, Мудрик, Зинченко, Забарный не дадут заскучать.
- "Борнмут" - "Ноттингем". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Челси" - "Вулверхэмптон". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Наполи" - "Верона". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Арсенал" - "Ливерпуль". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Лейпциг" - "Унион". 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Бенфика" - "Жил Висенте". 20:00. Примейра. MEGOGO
- "Интер" - "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Лион" - "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Реал" - "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO
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