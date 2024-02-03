Без закономерности и помощи Правительства, но с итальянцами. Итоги зимнего Меркато в Серии А

Зимнее трансферное окно в Италии закрыто, и время подвести его итоги. Неоднозначные, но интересные. А возможно, даже стратегически важные.

Закономерности нет

Зимой 2024-го года команды Серии А заработали на трансферах почти 127 миллионов евро, потратили на них почти 109 (здесь и ниже данныe Transfermarkt). При этом год назад счёт был 85:32. То есть активничали на этот раз гораздо больше. Особенно - тратили. С другой стороны, два года назад счёт был аж 133:191. То есть даже вышел убыток.

В целом в последние шесть лет трижды суммы зимой кружились вокруг 100-120 миллионов, как сейчас, дважды поднялись до двухсот, в предыдущем же сезоне сильно упали. А в прибыли и убытке за эти шесть зим Серия А была по три раза. То есть закономерности нет.

Можно сказать, что за это время чередовались сильный и слабый зимние Меркато. Нынешний считается сильным, ведь год назад гранды вообще почти никого не приводили зимой. Хотя и на этот раз большинство грандов не решили свои проблемы.

Ещё один интересный факт - количество игроков, ушедших из клубов этой зимой - 124. Это на 30-40 ниже, чем в предыдущие. При этом количество пришедших - 70 - практически такое же. Появилось терпение, желание предоставить игрокам больше шансов? Или же не получилось освободиться от их жирных контрактов?

Отмена Роста

На эту зиму очень сильно повлияла отмена Правительством Италии Декрета Роста. Ожидалось, что его продлят до конца февраля, но вдруг в последние дни декабря отменили. Декрет позволял платить налоги лишь на половину зарплаты новых игроков и тренеров, не работавших в Италии как минимум два года подряд. То есть позволял немалые скидки на налоги новым легионерам.

Следует отметить, что Декрет принимался в 2019-ом году не для футбола, а с целью "повернуть вспять утечку мозгов из Италии". То есть вернуть учёных, бизнесменов, специалистов, уехавших из страны, а также привлечь новых, иностранцев. Однако успеха он не имел, да и новое правое Правительство решило, что дискриминирует итальянцев в пользу чужаков.

Главный адвокат отмены, лидер ультраправой партии Lega Маттео Сальвини, заявлял: "Аморально предоставлять скидки иностранцам-миллионерам. Клубы должны не бороться за это, а думать об инвестициях в молодёжь, особенно итальянскую. Этот Декрет не улучшил итальянский футбол".

Декрет позволял клубам Серии А экономить в целом 130-140 миллионов евро в год. Позволил привести Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Рафаэля Леау, Виктора Осимхена, вернуть Антонио Конте и Златана Ибрагимовича. А влияние этих личностей на итальянский футбол последних лет невозможно переоценить.

Под сенью Декрета этой зимой некоторые гранды собирались провести довольно мощные трансферы и уж точно - продлить контракты со своими звёздами. Теперь Майк Маньян, Тео Эрнандес, Душан Влахович, Федерико Кьеза, Хвича Кварацхелия могут сбежать из Италии, поскольку им предложат на 2-4 миллиона евро меньше в год, чем могли еще в декабре.

Маньян хочет восемь миллионов в год нетто. Брутто с Декретом это составило бы немного более 11-ти миллионов, без Декрета - 15.

Особенно пострадал "Милан". 84 процента его сумм на зарплаты подпадают под действие Декрета Роста, экономя 22 миллиона евро. Неудивительно, что Генеральный директор клуба Джорджо Фурлани назвал отмену Декрета "полным сумасшествием". "Это единственный закон в Италии, который помогал футболу".

Другие функционеры реагировали так же. Например, Джузеппе Маротта из "Интера" говорил об "автоголе Италии" и "невосполнимой потере". Отвечая на выпады об уничтожении Декретом итальянских игроков заявлениями, что приход звёздных легионеров поднимает и уровень местных игроков.

При этом не все в футболе протестовали. Глава Ассоциации Профессиональных Футболистов Италии Умберто Кальканьо постоянно требовал отменить Декрет. Заявляя, что он уничтожал итальянских футболистов, потому что из-за него легионеры стоили гораздо дешевле. Президент Ассоциации Футбольных Агентов страны Федерико Пасторелло говорил о том же.

Кто здесь прав? В предыдущем сезоне Серия А была третьей среди 31-ой ведущей лиги Европы по проценту игрового времени легионеров - 61.7, и последней по проценту времени воспитанников клуба - 8.4. Даже в юношеских командах легионеры играют около 30-ти процентов времени. С другой стороны, приход качественных легионеров и вправду повышает общий уровень футбола.

Результаты - пять финалов Еврокубков Италии за четыре года с Декретом (хотя два из них - в совсем новом турнире, Лиге Конференций) после двух за девять лет до Декрета. С другой стороны, сборная с Декретом пролетает мимо Чемпионата Мира-2022 и еле выходит на Евро-2024. Но ведь она пролетела мимо Мундиаля и до Декрета, в 2018-ом, а с Декретом выиграла Евро-2020.

Топ-9

Что ж, явные следствия отмены Декрета уже проявились - отсутствие громких трансферов из-за границы этой зимой, а также вдруг появившееся внимание грандов на игроков Серии А, на которых Декрет не распространялся. Особенно - на итальянцев.

"Интер" лучший по составу, по забитым и пропущенным, но все же кое-какие дыры есть. На правом фланге Думфриз часто травмирован, а Дармиан нужен и в центре, в атаке дублеры Алексис Санчес и Арнаутович стары и нередко травмированы.

Разговоры о новом форварде были, но такой не пришел. Из-за отмены Декрета? А вот латераля взяли. За семь миллионов. Уже опытного в игре в Лиге Чемпионов с "Брюгге" Теджона Бьюкенена. Проблема канадца в игре на атаку и дырах в обороне. В Италии ему придется переучиваться. Успеет ли до конца сезона?

"Ювентусу" из-за глупостей Поля Погба и Николо Фаджоли очень нужны опорники. Говорили о Судакове, Хойбьерге, Мангала. Но в итоге без Декрета хватило лишь на 21-летнего Алькарраса из Чемпионшипа ("Саутгемптона"). Который даже скорее атакующий полузащитник. Пришел он с помпой - со встречей в аэропорту, статьями в прессе и опцией выкупа в 49 миллионов.

Также за пять миллионов куплен в "Лилле" защитник Джало. Громкая победа нового спортивного директора Кристиано Джунтоли над Мароттой и "Интером", хотевшими его. Но дело в том, что он порвал "кресты" и не играет уже почти год.

"Милану" после 33-ех травм в сезоне очень нужны защитники. Уже в начале января удалось вернуть из аренды в "Вильярреале" Маттиа Габбию. Тогда же купили у "Вероны" 20-летнего Филиппо Терраччьяно за 4.5 миллиона (оба - итальянцы!). Первый уже заиграл уверенно, второй привез пенальти.

Стефано Пиоли открыто требовал еще защитника и опорника, тем более, что ушел в "Фенербахче" его бывший фаворит Раде Крунич. Но никто не пришел. В декабре также говорили о мощном январском трансфере форварда, но затем все сникло. Отмена Декрета на "Милан" точно повлияла.

Победителем Меркато почти все объявили "Рому". И она так преуспела, несмотря на увольнение Жозе Моуриньо в январе и уход спортивного директора Тьягу Пинту в феврале. Пинту взял в аренду у "Ювентуса" 18-летнего защитника Хюйсена. Тот уже привозил пенальти, но в целом выглядит интересно. Пришел из "Галатасарая" опытный крайний защитник Анхелиньо.

А главное - десять миллионов евро выложены за 20-летнего Томмазо Бальданци, одного из лучших молодых талантов Италии, забившего за "Эмполи" в гостях "Ювентусу" неделю тому. Надеются, что он возобновит традиции итальянских "десяток", "фантазист" вроде Франческо Тотти, Роберто Баджо. Он уже сказал, что хочет многому научиться у Пауло Дибалы.

"Наполи" также активно работал. Бывший латераль сборной Италии Мадзокки начал с удаления за четыре минуты на поле, но затем сильно добавил. Защитник Дендонкер, отлично игравший год назад за "Сассуоло" вингер Хамед Траоре, отлично игравший в этом сезоне за "Верону" вингер Нгонг также способны помочь.

За последнего даже выложили 18 миллионов. При этом в "минусе" Аурелио Де Лаурентис не остался. Поскольку продал запасного опорника Элмаса "Лейпцигу" за 24.

Чемпион и вице-чемпион ныне даже не в Топ-6. Но "Лацио", в отличие от "Наполи", никого не взял. Хотя атакеры "орлов" очень мало забивают и часто травмированы. Упорно говорили о новичках из-за границы. Но трансфер вингера Кента из "Фенербахче" сорвался за 20 минут до закрытия окна из-за денежных вопросов. Отмена Декрета помешала дожать?

Очень мало забивают форварды и вингеры и в "Фиорентине". Ей удалось взять в аренду Андреа Белотти из "Ромы". "Петух" постарается реанимировать карьеру. Серьёзные деньги "фиалки" предлагали и за атакующих полузащитников. За того же Бальданци. Но не вышло. При этом они даже отправили вингера Брекало в "Хайдук".

Вышло лишь взять из "Вероны" правого защитника Фараони, который уже сделал ассист.

У "Болоньи" также огромные проблемы с вингерами и форвардами в плане голов и травм. За спиной у замечательного Зиркзее никого не было. Теперь форвард Кастро из Аргентины куплен за 12 миллионов. Но ему 19 лет, и он впервые в Европе. Также в аренде из АЗ форвард/вингер Одгар, бывший неудачник "Сассуоло".

"Лацио", "Фиоре" и "Боло" недоработали в январе и могут сильно пожалеть об этом в мае.

У "Аталанты" травмы как раз в обороне. Настолько, что приходилось двигать туда ключевого опорника Де Роона. И она купила качественного защитника Хиена у "Вероны" за 8.5 миллионов. Но хватит ли его?

Середняки, аутсайдеры и украинский след

"Торино" отпустил Зиму в Чехию за четыре миллиона, при том, что в центре обороны у него проблемы. Аренды Ловато из худшей обороны лиги "Салернитаны" и Мазины из запаса "Удинезе" - адекватные решения? Вряд ли. Но без Декрета они дешевле новых легионеров. Как и форвард Окереке из "Кремонезе".

"Монца" серьёзно усилила свою слабую атаку. Форвард Джурич, юный талант из "Партизана" Попович, которого хотели "Милан" и "Наполи". Аренды автора дубля в Суперкубке Дзербина из "Наполи" и Даниэля Мальдини из "Милана".

"Дженоа" надеется, что закрыла вопрос слабости запасных форвардов. Витинья из "Марселя" и Анкейе из "Шерифа" пришли. Латераль Спенс ("Тоттенхэм", аренда) интересен.

Также арендованы опорники Бохинен и Читтадини. Теоретически конкуренты Руслану Малиновскому, но они и в своих "Салернитане" и "Монце" в этом сезоне не играли. Не ровня украинцу, которого именно этой зимой "Дженоа" окончательно выкупила за семь миллионов как часть перехода Витиньи.

При этом "грифоны" оформили наибольшую продажу зимы в Серии А - Раду Драгушина в "Тоттенхэм" за 25 миллионов. И пока что без него центр обороны не выглядит слабее.

Среди аутсайдеров в обороне и центре поля усилились "Сассуоло" (Дойг, Кумбулла), "Фрозиноне" (Бонифаци, Зортеа, Сек, Валери), "Кальяри" (Йерри Мина, Гаэтано). А вот "Удинезе" и "Лечче" лишь привели по игроку в атаку из Чемпионата Аргентины.

"Эмполи" взял 19-летнего защитника из Грузии, давно сбитых лётчиков Черри и Мбайе Ньянга. Виктора Коваленко должен беспокоить приход Шимона Журковского, уже успевшего забить четыре мяча. С другой стороны, ушли Бальданци, Раноккия и Мальдини, также конкуренты украинца в центре поля.

"Верона" из-за ужасного экономического положения продала Нгонга, Дойга, Терраччьяно, Джурича, Хиена, Амионе, Хонглу. Ушли также Гюнтер, Фараони, Сапонара, Хрустич, Мбула. Целый стартовый состав. Правда, и набрана куча игроков. Из "Нанта", "Ниццы", "Фортуны", "Гимараеша", "Шарлотта", "Црвены Звезды", лиссабонского "Спортинга". Что выйдет из этой каши?

"Салернитана" отправила защитников стартового состава Мадзокки, Ловато и Данилюка, также Бохинена и Ботхейма из запаса, но и набрала. Аренды у грандов - Дзаноли, Башич, Пеллегрино, Пьероцци. Из мелких команд Турции и Греции. Форварда из "Гранады" Вайссмана. И Джерома Боатенга. Того самого. Чемпиону Мира-2014 уже 35, и он с лета был без клуба.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, официальный сайт "Дженоа"