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Ключевой полузащитник Наполи близок к переходу в Интер на правах свободного агента
Неаполитанцы даже не заработают
Полузащитник "Наполи" Пьотр Зелинский находится в одном шаге от перехода в "Интер". Об этом сообщает Никого Скира.
“Нерадзури” договорились с поляком о подписании контракта на правах свободного агента. Они готовы заключить договор до лета 2027 с возможностью автоматического продления еще на один сезон.
Зарплата поляка составит 4,5 миллиона евро в год.
Известно также, что к Зелинскому обращались клуб Серии А и команда по АПЛ, но он предпочел "Интер".
Ранее Скира отмечал, что "Наполи" не может договориться с поляком о продлении контракта, который подходит к концу в июне. Зелинский выступает за "неаполитанцев" с 2016 года. Тогда он перешел из "Удинезе" за 16 миллионов евро. В последний раз поляк продлевал контракт в августе 2020 года.
В этом сезоне на счету Пьотра три гола и три ассиста в 26 матчах.
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