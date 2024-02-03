Ключевой полузащитник Наполи близок к переходу в Интер на правах свободного агента

Полузащитник "Наполи" Пьотр Зелинский находится в одном шаге от перехода в "Интер". Об этом сообщает Никого Скира.

“Нерадзури” договорились с поляком о подписании контракта на правах свободного агента. Они готовы заключить договор до лета 2027 с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

Зарплата поляка составит 4,5 миллиона евро в год.

Известно также, что к Зелинскому обращались клуб Серии А и команда по АПЛ, но он предпочел "Интер".

Ранее Скира отмечал, что "Наполи" не может договориться с поляком о продлении контракта, который подходит к концу в июне. Зелинский выступает за "неаполитанцев" с 2016 года. Тогда он перешел из "Удинезе" за 16 миллионов евро. В последний раз поляк продлевал контракт в августе 2020 года.

В этом сезоне на счету Пьотра три гола и три ассиста в 26 матчах.