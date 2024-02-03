  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дерби Коваленко и Малиновского, которое не состоялось. Эмполи - Дженоа 0:0. Видеообзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дерби Коваленко и Малиновского, которое не состоялось. Эмполи - Дженоа 0:0. Видеообзор матча

Италия
Обновлено

Эмполи - Дженоа ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Дерби Коваленко и Малиновского, которое не состоялось. Эмполи - Дженоа 0:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

В сегодняшнем поединке между "Эмполи" и "Дженоа" могло состояться потенциальное украинское дерби. Однако, его не произошло. Что Коваленко, что Малиновский получили свои минуты, но Руслан вышел в стартовом составе и покинул поле после первого тайма, а Виктор вышел на замену на 70-й минуте.

Обе команды не смогли проявить достаточно креатива, чтобы организовать гол. Единственным значительным событием в матче стала вторая желтая для генуэзского защитника Де Винтера. Однако, он получил ее аж на 90+1, что не повлияло на дальнейшие эпизоды в матче.

Серия А. 23-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Дженоа" 0:0
Удаление: Де Винтер 90+1 (Д, вторая желтая)

По теме
yellow-arrow
Коваленко против Малиновского. Обнародованы оценки украинцев за очный поединок
yellow-arrow
Гора родила мышь. 0:0 между Малиновским и Коваленко, Руслан даже заменен в перерыве
yellow-arrow
Украинское дерби. Эмполи - Дженоа. Текстовая трансляция матча Серии А
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Виктор Коваленко Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости