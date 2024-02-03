Дерби Коваленко и Малиновского, которое не состоялось. Эмполи - Дженоа 0:0. Видеообзор матча

В сегодняшнем поединке между "Эмполи" и "Дженоа" могло состояться потенциальное украинское дерби. Однако, его не произошло. Что Коваленко, что Малиновский получили свои минуты, но Руслан вышел в стартовом составе и покинул поле после первого тайма, а Виктор вышел на замену на 70-й минуте.

Обе команды не смогли проявить достаточно креатива, чтобы организовать гол. Единственным значительным событием в матче стала вторая желтая для генуэзского защитника Де Винтера. Однако, он получил ее аж на 90+1, что не повлияло на дальнейшие эпизоды в матче.

Серия А. 23-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Дженоа" 0:0

Удаление: Де Винтер 90+1 (Д, вторая желтая)