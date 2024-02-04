Серия А. Салернитана хотя бы прерывает серию поражений, Торино не начинает серию побед

Серия А. 23-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Салернитана" 0:0

"Салернитане" уже отступать некуда. При шести очках отставания от 17-го места любой матч, в котором не побеждает - в негатив. Но сегодня она хотя бы прервала серию из четырех поражений подряд. Все - со счетом 1:2, во всех команда играла прилично, интересно, активно, но проигрывала из-за дикой наивности и диких ошибок. Сегодня она играла скучно и пассивно, но не ошибалась.

Результат матча - в пассив "Торино". "Торо" уже седьмой тур подряд сидит на десятом месте, даже начал приближаться к борьбе за Еврокубки. Но для такой нельзя позволять себе не забивать дома последней команде лиги. Нельзя позволять себе играть против нее дома так неэффективно. 67 процентов владения мячом, 13:3 по ударам по воротам, но всего один удар в створ. Да и тот издали.

За "Салернитану" дебютировал Джером Боатенг. Бывший игрок "Баварии" и "Манчестер Сити", Чемпион Мира-2014 со сборной Германии, был без клуба с лета и подписал контракт с новым лишь позавчера. Но сразу же был брошен в бой, продержался 61 минуту и помог своей команде не пропустить во второй раз в сезоне в лиге. При нем даже моментов у "Торино" в совершенно скучной игре не было.

Первый удар в створ ворот от какой-либо команды состоялся на 66-ой минуте. Хозяин поля Линетти пробил издали, и Очоа был вынужден отбивать в прыжке. На 81-ой гость Диа нанес второй и последний. Милинкович-Савич отбил в ближнем углу. После этого туринец Пеллегри не попал головой метров с шести. Вот и все.

"Торино" завершит тур десятым. Ныне он даже равен по очкам с девятым местом "Наполи", но последний играет сегодня против "Вероны". "Салернитана" завершит тур 20-ой. До 17-го места ныне пять очков. По итогам тура может быть и больше.