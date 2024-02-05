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Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о своем будущем в Интере
Форвард прокомментировал затяжные переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес высказался по поводу своего будущего в клубе после домашней победы над "Ювентусом" (1:0) в Серии А.
"Я всегда отдавался по полной, и пытался передать эти ценности своим товарищам по команде. Я многому научился от своего отца, когда был юным, и теперь я тоже отец. Мы создали прекрасную атмосферу в раздевалке, я счастлив быть здесь, расти и играть со своими одноклубниками, достигая поставленных целей.
"Мы работаем над новым контрактом. Это нелегко, но мы на правильном пути и пытаемся договориться. Я сконцентрирован на своих действиях на поле. У меня осталось два года действующего соглашения. Я счастлив в "Интере" и Милане, как и моя семья. Не о чем волноваться, нам просто нужно обсудить это вместе", - цитирует аргентинца Football-Italia.
В текущем сезоне на счету Мартинеса 22 гола и 2 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах.
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