Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о своем будущем в Интере

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес высказался по поводу своего будущего в клубе после домашней победы над "Ювентусом" (1:0) в Серии А.

"Я всегда отдавался по полной, и пытался передать эти ценности своим товарищам по команде. Я многому научился от своего отца, когда был юным, и теперь я тоже отец. Мы создали прекрасную атмосферу в раздевалке, я счастлив быть здесь, расти и играть со своими одноклубниками, достигая поставленных целей.

"Мы работаем над новым контрактом. Это нелегко, но мы на правильном пути и пытаемся договориться. Я сконцентрирован на своих действиях на поле. У меня осталось два года действующего соглашения. Я счастлив в "Интере" и Милане, как и моя семья. Не о чем волноваться, нам просто нужно обсудить это вместе", - цитирует аргентинца Football-Italia.