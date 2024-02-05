Сарри может покинуть Лацио по окончанию сезона - источник

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри может покинуть команду по окончании сезона.

По информации Football-Italia, итальянский специалист разочарован работой высшего руководства клуба в зимнее трансферное окно. На данный момент Сарри рассматривается в качестве запасного варианта для "Милана" в случае, если переговоры с Антонио Конте не окажутся успешными. Помимо этого, в услугах экс-наставника "Челси" заинтересован ряд клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что действующий контракт Сарри с "орлами" рассчитан до 2025 года.