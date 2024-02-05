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Сарри может покинуть Лацио по окончанию сезона - источник

Италия

Итальянец может возглавить другой клуб Серии А

Сарри может покинуть Лацио по окончанию сезона - источник

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

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Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри может покинуть команду по окончании сезона.

По информации Football-Italia, итальянский специалист разочарован работой высшего руководства клуба в зимнее трансферное окно. На данный момент Сарри рассматривается в качестве запасного варианта для "Милана" в случае, если переговоры с Антонио Конте не окажутся успешными. Помимо этого, в услугах экс-наставника "Челси" заинтересован ряд клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что действующий контракт Сарри с "орлами" рассчитан до 2025 года.

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Лацио (Рим) Милан Маурицио Сарри
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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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