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Аллегри: У меня ещё год по контракту, моё положение - не приоритетное

Италия

Итальянец с оптимизмом смотрит в будущее

Аллегри: У меня ещё год по контракту, моё положение - не приоритетное

Фото: twitter.com/juventusfc

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Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обсудил свое будущее в клубе, размышляя о развитии команды за последние годы.

"У меня еще год контракта, и я считаю, что моё положение не является приоритетным. Приоритетом является то, что ребята должны сохранять спокойствие.

У нас сменилось 15 игроков после моего возвращения, мы снизили средний возраст с тех пор. Клуб внес очень конкретный вклад в построение команды, которая сможет играть в Лиге чемпионов. Мы сделали то, что должны были сделать, и попытаемся добиться нового успеха в этом году, - цитирует специалиста Football-Italia.

У Аллегри осталось менее 18 месяцев контракта с "Ювентусом", и последние сообщения свидетельствуют о том, что ему могут предложить новое соглашение, так как руководство клуба высоко оценило направление проекта за последние два с половиной года. Правда, новый долгосрочный контракт будет предусматривать немного более низкую заработную плату, чем текущие 7 миллионов евро за сезон, которые итальянец сейчас зарабатывает в Турине.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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