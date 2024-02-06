Аллегри: У меня ещё год по контракту, моё положение - не приоритетное

Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обсудил свое будущее в клубе, размышляя о развитии команды за последние годы.

"У меня еще год контракта, и я считаю, что моё положение не является приоритетным. Приоритетом является то, что ребята должны сохранять спокойствие.

У нас сменилось 15 игроков после моего возвращения, мы снизили средний возраст с тех пор. Клуб внес очень конкретный вклад в построение команды, которая сможет играть в Лиге чемпионов. Мы сделали то, что должны были сделать, и попытаемся добиться нового успеха в этом году, - цитирует специалиста Football-Italia.