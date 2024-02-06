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Аллегри: У меня ещё год по контракту, моё положение - не приоритетное
Итальянец с оптимизмом смотрит в будущее
Фото: twitter.com/juventusfc
Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обсудил свое будущее в клубе, размышляя о развитии команды за последние годы.
"У меня еще год контракта, и я считаю, что моё положение не является приоритетным. Приоритетом является то, что ребята должны сохранять спокойствие.
У нас сменилось 15 игроков после моего возвращения, мы снизили средний возраст с тех пор. Клуб внес очень конкретный вклад в построение команды, которая сможет играть в Лиге чемпионов. Мы сделали то, что должны были сделать, и попытаемся добиться нового успеха в этом году, - цитирует специалиста Football-Italia.
У Аллегри осталось менее 18 месяцев контракта с "Ювентусом", и последние сообщения свидетельствуют о том, что ему могут предложить новое соглашение, так как руководство клуба высоко оценило направление проекта за последние два с половиной года. Правда, новый долгосрочный контракт будет предусматривать немного более низкую заработную плату, чем текущие 7 миллионов евро за сезон, которые итальянец сейчас зарабатывает в Турине.
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