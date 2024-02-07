Президент Наполи раскрыл детали трансфера Кима Мин Дже в Баварию

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал о деталях трансфура Кима Мин Дже в "Баварию".

"Реальная сумма, которую мы получили от немецкого клуба за Ким Мин Дже, составляет 42 млн евро, а не 57 млн евро, как сообщали некоторые СМИ".

"Мы тогда знали, что он покинет наш клуб. Это было понятно", - добавил Аурелио.

Центральный защитник Ким Мин Дже присоединился к "Баварии" летом 2023 году. В этом сезоне Бундеслиги он сыграл 15 матчей и забил 1 гол.