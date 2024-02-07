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Президент Наполи раскрыл детали трансфера Кима Мин Дже в Баварию

Италия

Кореец летом прошлого года присоединился к Баварии

Президент Наполи раскрыл детали трансфера Кима Мин Дже в Баварию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал о деталях трансфура Кима Мин Дже в "Баварию".

"Реальная сумма, которую мы получили от немецкого клуба за Ким Мин Дже, составляет 42 млн евро, а не 57 млн евро, как сообщали некоторые СМИ".

"Мы тогда знали, что он покинет наш клуб. Это было понятно", - добавил Аурелио.

Центральный защитник Ким Мин Дже присоединился к "Баварии" летом 2023 году. В этом сезоне Бундеслиги он сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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