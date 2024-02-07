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Спортивный директор Интера подтвердил начало переговоров с Тареми и Зелинским

Италия
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Переговоры продолжаются

Спортивный директор Интера подтвердил начало переговоров с Тареми и Зелинским

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Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим "Порту" Мехди Тареми и полузащитником "Наполи" Пьотром Зелинским.

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"Да, это правда. Наш клуб работает над этими сделками. Мы проинформировали "Порту" и "Наполи" о переговорах, которые ведутся с игроками".

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"Мы контактировали с обоими клубами, посмотрим, удастся ли заключить сделки", - добавил Аузилио.

"Интер" также надеется продлить контракт с Лаутаро Мартинесом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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