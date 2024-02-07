Спортивный директор Интера подтвердил начало переговоров с Тареми и Зелинским

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим "Порту" Мехди Тареми и полузащитником "Наполи" Пьотром Зелинским.

"Да, это правда. Наш клуб работает над этими сделками. Мы проинформировали "Порту" и "Наполи" о переговорах, которые ведутся с игроками".