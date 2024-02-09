Вингер с крыльями. Курт Хамрин был лучшим фланговым бомбардиром 20-го века

Связь шведских игроков атаки с итальянским футболом поистине сакральная. Ни на одну лигу за пределами Швеции они не повлияли так, как на Серию А, никакие европейские атакеры не повлияли так на Серию А, как они. Мы знаем Златана Ибрагимовича, 90-ые - Томаса Бролина. В 50-ые блистало трио "Милана" Гре-Но-Ли - Гуннар Грен, Гуннар Нордаль, Нильс Лидхольм. А сразу после них пришел Курт Хамрин.

Птица-бомбардир

Нордаль - третий бомбардир в истории Серии А в целом и первый среди иностранцев. Хамрин, скончавшийся четвертого февраля в 89-летнем возрасте - девятый (190 голов) и второй среди иностранцев. Последний опережает по голам в турнире, в частности, таких легенд как Алессандро Дель Пьеро, Габриэль Батистута, Луиджи Рива, Златан, Филиппо Индзаги, Роберто Манчини, Кристиан Виери, Андрей Шевченко.

И достижения Хамрина тем значимее, что все эти имена, как и все, кто опережает его в списке лучших - игроки центра атаки. Он же - вингер, а в конце карьеры - игрок центра поля. Забивать столько, атакуя с фланга, в лигах Топ-5 удавалось Лионелю Месси, Криштиану Роналду. Мохамед Салах и Килиан Мбаппе близки. В 20-ом веке вингера-бомбардира на уровне Хамрина в лигах Топ-5 не было.

Его 12 хет-триков - третий результат в истории Серии А. А пять голов в гостевом матче этой лиги, кроме него, не забивал никто. Это случилось в 7:1 "Фиорентины" в Бергамо.

Его тренер в "Падове" Нерео Рокко называл его "Лаской". За маленькую гибкую фигуру (1.69 рост, 69 килограммов вес, 39-ый размер обуви). Более прижилась кличка от прессы - "птичка". Он и вправду парил на поле. Касался земли будто лишь на мгновение кончиками пальцев ног. Любил подсекать мяч над стелющимся в подкате соперником и высоко перепрыгивать над ним с руками в стороны.

"Вингер" происходит от английского слова "wing" - "крыло". Пожалуй, никто не олицетворял эту позицию своей кличкой и своей игрок точнее, чем Хамрин.

Он обожал дриблинг, обожал издеваться над защитниками на своем правом фланге. Не случайно его называли "Европейским Гарринчей". Говорили, что он мог забить больше, если бы не искал лишний финт, лишний способ поиздеваться, а вовремя бил по воротам. Он часто слишком уж пытался зайти с мячом в ворота. Кстати, часто получалось. Двуногость уж точно помогала смещаться и менять направление.

"Я встретил свою жену на танцплощадке, но никогда не умел танцевать. Зато я умел заставлять защитников соперника танцевать".

Рокко как раз не считал, что он передерживает мяч. "У него швейцарские часы в голове", - говорил легендарный тренер. "У него вроде бы нет ничего неординарного, все обычное - дриблинг, удар, игра головой. Но ни один игрок в мире не способен принимать решения и с мячом, и с добиванием без мяча, и с отбором мяча и исполнять их так вовремя. Он всегда опережает других на долю секунды".

Перо, лист на ветру, вихрь - подобных эпитетов его игре хватало. И объединяли их скорость и легкость игры, легкость движения и обращения с мячом. Причем Курт отнюдь не был ленив, не застревал на фланге, не желал лишь получить мяч на ногу. А бросался в прессинг, в том числе и в центре, на вратаря. Не боясь подкатов соперников, въездов в ноги, через которые вовремя перепрыгивал. Перелетал.

Сам он при этом не отвечал. Ни разу в карьере не был удален. За него отвечали. Соперники знали, что, если заденут Хамрина, получат особо жесткую "ответку" от его партнеров по команде.

Из современных игроков, как сам Курт заявлял, больше всех на него похож Пауло Дибала.

Свой

Поначалу травмы ему мешали. В "Ювентус" он попал благодаря настойчивости работников завода ФИАТ в Швеции. Они позвали главного тренера туринцев Сандро Пуппо посмотреть на звезду местного АИКа, тот прилетел, ничего особенного не увидел. Но работники не успокаивались, заставили Пуппо прилететь вновь, тот посмотрел вновь и уже забрал игрока. Но пробыл в Турине Курт лишь год.

Он начал сезон 1956/57 с четырех голов в трех матчах, но затем травмы начали следовать одна за другой. Без него команда завершила сезон там же, где и два предыдущих - ниже Топ-6. В клубе психанули, взяли настоящих звезд - Омара Сивори и Джона Чарльза, а регламент позволял лишь двух легионеров в команде.

Причем президент клуба Умберто Аньелли Курта любил. Даже написал резкое официальное письмо Федерации во время сезона с призывом защищать игроков, которые играют в техничный футбол, которые выдают шоу, как он. А в 1984-ом году назвал его в Символической сборной "Ювентуса" своей каденции. Летом 1957-го с ним, Сивори и Чарльзом "Юве" разрывал всех на товарищеских турнирах.

Но все же пришлось идти в "Падову". И с ним скромнейшая команда шокировала всех, заняв третье место в лиге и расчистив путь своему тренеру Рокко в его первый Топ-клуб - "Милан", легендой которого в итоге стал. А пока Нерео с помощью ортопеда решил проблему "стеклянных лодыжек" Курта (так их называли). Тот далее играл с особыми стельками. Результат - 20 голов за сезон.

Тогда футбол в Швеции был полулюбительским. Играя за АИК, Курт вынужден был работать в типографии, вставая в четыре часа утра. В клубе же получал очень небольшие суммы лишь за каждый отдельный матч, причем за поражение не полагалось ничего. А тех, кто уезжал за границу и ставал профессионалом, исключали из сборной. Но к домашнему Чемпионату Мира-1958 это правило решили отменить.

Решение оказалось отличным. Приехали Грен, Лидхольм, Хамрин. Были переиграны Венгрия, СССР, ФРГ, причем Курт забил всем и стал лучшим бомбардиром сборной на турнире с четырьмя голами. И лишь против Пеле, Гарринчи, Диди, Вава, Загалло в финале вышло 2:5. "Германия могла их обыграть. Но мы играли в таком же ярком стиле, как они. И ясно, что они были ярче. Возможно, мы забили слишком рано".

Через несколько лет Пеле во время своего медового месяца в Италии увидит Хамрина и сразу же побежит обниматься. И на Апеннинах это воспримут как великую, но заслуженную честь, оказанную Королем футбола "птичке".

Ну а далее были девять лет в "Фиорентине". За которую забивал в бешеном темпе, в которой стал легендой, мегапопулярным, лучшим бомбардиром клуба в истории, каким и остаётся. Выиграл два Кубка Италии и Кубок Кубков. Единственный Евротрофей клуба в истории и первый Евротрофей Италии в истории. Был лучшим бомбардиром Кубка Кубков и дважды - Кубка Италии.

Два финала в одном сезоне "Фиорентина" добывала дважды. В 1960/61 и 2022/23. И лишь в первом случае, с ним, выиграла трофей. Даже оба трофея.

Правда, Судьба смеялась над ним. Свое первое Скудетто "Фиорентина" взяла за два года до него, свое второе и последнее - через два года после его ухода. До его прихода дважды становилась второй, с ним продлила серию вторых мест до четырех раз. Была и третьей, и четвертой, но не первой. И он никогда не ставал лучшим бомбардиром сезона в лиге. Дважды второй, дважды - третий.

Судьба вообще смеется над "фиалками". Три лучших ее игрока в истории - Хамрин, Джанкарло Антониони и Батистута - никогда не брали Скудетто. Не брал и Роберто Баджо.

"Мы были большой командой, но с маленьким клубом за нами. У "Фиорентины" не было сил для политических сражений с грандами. Если бы за нами стоял большой клуб, мы бы выиграли Скудетто не раз", - был уверен Курт.

Зато он стал легендой, обожаемым игроком в клубе и в городе. Кумиром. Олицетворением города. Стал своим. Молодые игроки называли его "дедом". "Я часто приглашал их на ужин, и они называли мою жену "мамой". Когда он уходил в "Милан", во Флоренции даже собирали подписи лучших людей города с целью убедить руководство клуба не отпускать его.

"Когда я думаю о футболе, я думаю о футболке "Фиорентины". Когда мне пришлось уходить в "Милан", моя жена плакала. Она не хотела уезжать из Флоренции. И после окончания карьеры игрока она и дети сказали четко: "Возвращаемся во Флоренцию".

А долг Судьба вернула ему в "Милане". В "Фиорентине" посчитали его слишком старым в 33 года, но Рокко знал, кого берет. И знал, как работать с ним. В лиге позволял играть редко, оберегая на Еврокубки. И получал от него то, что хотел.

"Рокко для меня еще с "Падовы" был отцом, старшим братом. Он не хотел, чтобы мы водили автомобили, а дарил нам велосипеды. Говорил, что игроки должны всегда двигаться. Ходить, бегать, укреплять мышцы".

Путь домой

За "Милан" Курт забивал редко. Но вовремя. Восемь раз в сезоне Скудетто 1967/68, в том числе "Ювентусу", "Интеру" и серебряному призеру "Наполи". Дубль в финале Кубка Кубков ("Гамбург", 2:0), когда забил и в падении в одно касание в центре штрафной, и прорвавшись справа и уложив финтами на газон двух защитников. В ворота "Манчестер Юнайтед" в полуфинале победного Кубка Чемпионов 1968/69.

Затем еще был "Наполи", где стал частью трио "атаки столетия". Не потому что сильно играли, а потому что трем атакерам вместе исполнилось сто лет. Там Курт почти не забивал, но дирижировал в центре поля. А команда завершила один из двух сезонов третьей, и его в городе запомнили.

После этого была короткая каденция в Швеции, одна попытка тренировать взрослых ("я быстро понял, что это не для меня, потому что в Италии президенты клубов думают, что изобрели футбол"), работа с детьми, торговля керамическими изделиями, работа скаутом "Милана" в 1998-2008 годах и, как всегда, возвращение во Флоренцию. В дом с окнами на тренировочный комплекс сборной Коверчано.

Паоло Росси полюбил футбол именно благодаря игре Хамрина. Уже в качестве скаута "Милана" Курт предлагал клубу подписать Златана. В качестве детского тренера тренировал Федерико Кьезу.

"Я наполовину швед, наполовину итальянец. Двое из моих пяти детей вернулись в Швецию, у меня там дом и я езжу туда несколько раз в год. Но и в Италии чувствую себя своим". Во Флоренции он навсегда останется своим.

P. S. Теперь участников финала Чемпионата Мира-1958 в живых не осталось. Хамрин был последним.

Фото - Storie Di Calcio, BBC, La Repubblica