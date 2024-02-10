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Пиоли перед матчем с Наполи: Мы настроены играть на атаку

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Пиоли перед матчем с Наполи: Мы настроены играть на атаку

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями относительно будущего соперника "Наполи" и прокомментировал критику, которая льется в его сторону.

Их качества не изменились. С Маццарри что-то тактически изменилось, но мы не знаем, будет ли он играть с тремя или четырьмя в защите. Это качественный соперник, которому нужно уделять много внимания и уважать.

Нам придется быть очень компактными в середине поля, максимально портя их игру.

Мы настроены на атаку, потому что мы не любим защищаться. Точнее, потому что мы настроены играть в атаке, как из-за характеристик моих игроков, так и из-за моих идей.

Быть в Милане означает что-то выиграть. Мы должны стремиться к этому. Мы не должны целиться слишком далеко, мы должны строить себя кирпичик за кирпичиком.

Я делаю то, что люблю, что мне нравится. Тренерская работа - это моя страсть. Когда вы выполняете такую ответственную роль, вы испытываете давление, ожидания, критику, комплименты, но работа с моими игроками приносит такое большое удовольствие каждый день, что другие вещи бывают меньшими, чем работа с игроками.

Все все равно не может быть идеальным. Для меня большое значение имеет работа. Мне всегда везло тренировать группу особенных людей, а не особенных игроков, и это меня очень радует и заставляет чувствовать себя хорошо... до воскресенья.

Мы все знаем, что значит тренировать "Милан". Эмоции, которые я испытываю, действительно глубокие.

Поединок "Милана" и "Наполи" начнется завтра 11-го февраля, в 21:45.

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Источник:
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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