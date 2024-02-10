Серия А. Рома - Интер 2:4. Хватило смелости, не хватило сил

Серия А. 24-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер" 2:4

Голы: Манчини 28, Эль-Шаарави 44 - Ачерби 17, Тюрам 49, Анхелиньо 56 (автогол), А. Бастони 90+3

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Хюйсен, Анхелиньо (Спинаццола 61), Кристанте (Бове 61), Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Залевски 76), Эль-Шаарави (Бальданци 76), Дибала (Азмун 87), Лукаку

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби (Де Фрай 63), А. Бастони, Дармиан (Думфриз 75), Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко (Аугусто 75), Тюрам (Алексис Санчес 87), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 75)

Предупреждения: Манчини 47, Хюйсен 90+1

Главный арбитр: Марко Гвида

Когда оба участника матча на волне эйфории - это всегда опасно для них, но всегда любопытно для нейтральных зрителей. "Интеру" после победы над "Ювентусом" в предыдущем туре уже начали вешать медали чемпиона, но его ждал тяжелейший выезд. Даниэле Де Росси стал первым тренером "Ромы" с 1929-го года, начавшим каденцию посреди сезона с трех побед подряд, но побеждал аутсайдеров.

Сегодня мы должны были увидеть, из какого теста сделаны команды. Сделан ли из чемпионского теста "Интер", или же банально оступится сразу же после большой победы? Сделана ли "Рома" из теста Де Росси или же еще не достойна его? ДДР требовал прежде всего мужество, даже наглость, желал показать "Интеру", что и его команда сильна. Мужества ей сегодня хватило. Не хватило сил.

Игра получилась странной. Болельщики на "Олимпико", как всегда, создавали великолепную атмосферу, ливень добавлял ощущения эпической битвы, темп в первом тайме и начале второго был сумасшедшим. При этом ударов по воротам было мало (18), мы видели немало некачественных отрезков. Зато половина ударов попали в створ. Да и нет причин жаловаться, когда видишь два камбека и шесть голов.

"Рома" начала активно. Уже на первой минуте крученый удар Эль-Шаарави Зоммер тащил из-под перекладины. Но точности было мало. Пока с углового Лукаку выбил недалеко, а свободный Ачерби головой по дуге не забросил в ворота. Правда, ВАР позвал арбитра, поскольку Тюрам даже касался вратаря из офсайда. Но Марко Гвида гол не отменил. Похоже, решил, что шансов вытащить мяч у Патрисиу не было.

"Рома" разозлилась, пошла в атаку. И довольно быстро сравняла. Манчини замкнул штрафной головой в упор. Нетипичный провал обороны "Интера". Нетипичный и его провал в контратаке. Пеллегрини выложил левее, Эль-Шаарави пробил несколько неуклюже, но получилось от двух стоек в ворота. Впервые с мая 2022-го года "Интер" пропустил более одного мяча в первом тайме матча лиги.

В начале второго тайма разозлился уже "Интер". А "Рома" будто растаяла. Лидер лиги даже не создал много. Барелла правее, Дармиан простреливает, Тюрам замыкает как настоящий хищник. Пас левее, Мхитарян простреливает, Тюрам не достает, но своей борьбой заставляет Анхелиньо срезать в собственные ворота. Вскоре еще и Павар классным ударом слета попал в стойку.

Хозяева сумели собраться, перезагрузиться, найти последние силы. Пеллегрини вывел Лукаку один-на-один. Но тому как раз сил и не хватило. Он даже толком не пробил и просто позволил Зоммеру забрать мяч. Ромелу также пробил головой неточно, Бальданци попал в ближний угол не с той стороны, мощный удар Спинаццолы вытащил Зоммер. И гости удержались. Даже забили в контратаке.

С Жозе Моуриньо в Топ-матчах "Рома" играла гораздо пассивнее, чем сегодня. Но результат тот же. Еще и первое поражение дома в лиге после десяти матчей без них. "Интер" побеждает ее в шестом из семи последних очных матчей в лиге, в Риме - в четвертый раз в семи последних при трех ничьих.

Возможно, подопечные Де Росси начерпают вдохновения от такого смелого выступления. Должны. Хотя это поражение завершает "медовый месяц", происходивший у них, болельщиков и прессы с тренером. Впереди тяжелые будни. Ну а подопечные Симоне Индзаги в 17-ти последних турах лиги с 14-ю победами и тремя ничьими. Они на характере подтвердили победу над "Ювентусом" и свое первое место.