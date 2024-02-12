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Тень действующего чемпиона. Милан - Наполи 1:0. Видеообзор матча
Милан - Наполи ⋉1:0⋊ Видео и обзор матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Мілан"
Завершился матч 24-го тура между "Миланом" и "Наполи". Единственный гол в первом тайме забил фланговый защитник хозяев Тео Эрнандес.
"Россонери" завершают тур на третьем месте, неаполитанцы - на девятом.
Серия А. 24-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Гол: Эрнандес 25
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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