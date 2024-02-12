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Мадзарри - о 0:1 от Милана: Мы могли сыграть лучше и воспользоваться их спадом в физике
Тренер оценил матч с Миланом
ANSA
Вальтер Мадзарри оценил поражение от "Милана" (0:1) в Серии А.
"Милан" применял жесткий прессинг в первом тайме, но после перерыва ослабил хватку. Мы действовали хорошо, но могли сыграть лучше и воспользоваться их спадом в физике.
Не думаю, что смена схемы [с 5 защитников на 4-3-3] сыграла главную роль в том, что во втором тайме мы выглядели лучше - мы просто стали играть лучше".
О голе Тео
"Мы всю неделю работали над тем, чтобы не дать Тео взаимодействовать с партнерами. Я не люблю указывать на тех, кто ошибся, но мы готовились и, тем не менее, совершили ошибку.
Эта комбинация, типичная для "Милана", была предсказуемой, поэтому мы должны были предотвратить разрезной пас [от Леау]. Это все, что я могу сказать", - сказал главный тренер "Наполи".
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