Мадзарри - о 0:1 от Милана: Мы могли сыграть лучше и воспользоваться их спадом в физике

Вальтер Мадзарри оценил поражение от "Милана" (0:1) в Серии А.

"Милан" применял жесткий прессинг в первом тайме, но после перерыва ослабил хватку. Мы действовали хорошо, но могли сыграть лучше и воспользоваться их спадом в физике.

Не думаю, что смена схемы [с 5 защитников на 4-3-3] сыграла главную роль в том, что во втором тайме мы выглядели лучше - мы просто стали играть лучше".

О голе Тео

"Мы всю неделю работали над тем, чтобы не дать Тео взаимодействовать с партнерами. Я не люблю указывать на тех, кто ошибся, но мы готовились и, тем не менее, совершили ошибку.

Эта комбинация, типичная для "Милана", была предсказуемой, поэтому мы должны были предотвратить разрезной пас [от Леау]. Это все, что я могу сказать", - сказал главный тренер "Наполи".