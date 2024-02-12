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Стефано Пиоли: Дела идут хорошо последние 1,5 месяца, мы почти на уровне Интера
Наставник Милана оценил игру своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Стефано Пиоли высказался о ситуации в таблице после победы над "Наполи" (1:0).
После 24 туров "Милан" набрал в Серии А 52 очка - столько же, сколько в последний чемпионский сезон. При этом "россонери" отстают от лидирующего "Интера" на 8 баллов, от "Ювентуса" - на 1, и эти команды имеют по игре в запасе.
"Не знаю, могли ли мы выступать лучше. Дела идут хорошо последние полтора месяца, мы почти на уровне "Интера", который проводит потрясающий сезон. Нет смысла оглядываться, нужно двигаться вперед, стараться набрать как можно больше очков в Серии А и успешно играть в Лиге Европы. Будет непросто, потому что придется распыляться.
В определенной степени хорошо, что сегодня мы победили именно так, потому что мы показали очень надежную игру в обороне и желание выиграть матч. Это важный знак. "Милан" сегодня играл сбалансировано, организованно, работал очень усердно - потому что "Наполи" заставил. Сухая победа при таких обстоятельствах должна придать нам уверенности", - заявил Пиоли в интервью DAZN.
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