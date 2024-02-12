  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наставник Дженоа: Малиновский? Я много от него ожидаю
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Дженоа: Малиновский? Я много от него ожидаю

Италия
Обновлено

Альберто Джилардино оценил игру украинца в матче с "Аталантой"

Наставник Дженоа: Малиновский? Я много от него ожидаю

Фото: Genoa CFC

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино подвел итоги матча с "Аталантой" (1:4). Напомним, что единственный гол в составе "грифонов" забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

"Результат оставляет неприятный привкус, учитывая наше отношение и нашу игру. Конечно, хотелось добиться успеха с помощью большего количества нападающих, мы хотели вернуть равновесие, и ребята боролись до конца, проявив мужество.

Двух последних голов можно было избежать, но мы провели великолепный матч против сильной команды. Жаль, что мы не дожали. Поражения служат уроками и помогают нам расти, и мы также должны извлечь из этого пользу.

Мы улучшим некоторые моменты перед поездкой в Неаполь. Малиновский? Я много от него ожидаю, и он очень хорошо провел матч. Три нападающих в старте? Мы со штабом подумаем над этим", - поделился тренер.

Ранее Малиновский объяснил, почему он не праздновал гол "Аталанте".

По теме
yellow-arrow
Стефано Пиоли догнал Аригго Сакки по матчам во главе Милана
yellow-arrow
Малиновский объяснил, почему не праздновал свой гол в ворота Аталанты
yellow-arrow
Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
Альберто Джилардино Аталанта (Бергамо) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости