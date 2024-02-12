Наставник Дженоа: Малиновский? Я много от него ожидаю

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино подвел итоги матча с "Аталантой" (1:4). Напомним, что единственный гол в составе "грифонов" забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

"Результат оставляет неприятный привкус, учитывая наше отношение и нашу игру. Конечно, хотелось добиться успеха с помощью большего количества нападающих, мы хотели вернуть равновесие, и ребята боролись до конца, проявив мужество.

Двух последних голов можно было избежать, но мы провели великолепный матч против сильной команды. Жаль, что мы не дожали. Поражения служат уроками и помогают нам расти, и мы также должны извлечь из этого пользу.

Мы улучшим некоторые моменты перед поездкой в Неаполь. Малиновский? Я много от него ожидаю, и он очень хорошо провел матч. Три нападающих в старте? Мы со штабом подумаем над этим", - поделился тренер.