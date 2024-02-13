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Аллегри - о 0:1: У Удинезе был лишь один удар в створ, Юве в первом тайме не реализовал 3-4 момента

Италия

Тренер оценил поражение от Удинезе

Аллегри - о 0:1: У Удинезе был лишь один удар в створ, Юве в первом тайме не реализовал 3-4 момента

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Массимилиано Аллегри оценил поражение от "Удинезе" (0:1) в Серии А.

"У нас сложный период - мы взяли лишь одно очко в трех матчах. При этом у нас важная цель - выйти в Лигу чемпионов, поэтому мы должны вернуться на победный путь.

Последние 15 дней были непростыми. Две недели назад пришлось играть вдесятером против "Эмполи" (1:1). Сегодня у "Удинезе" был лишь один удар в створ ворот, тогда как мы в первом тайме не реализовали три-четыре момента.

Нельзя недооценивать то, что мы сделали. Ребята проделали колоссальную работу - именно благодаря этому мы растем и должны продолжать работать.

Думаю, мы хорошо провели первый тайм с точки зрения техники, но когда есть момент, нужно забивать. Мы пропустили со стандарта - в штрафной не хватало игроков.

Сказалась ли усталость? В концовке не хватало движения, мы злоупотребляли кроссами и плохо использовали левый фланг. Жаль, что домашняя беспроигрышная серия прервалась", - сказал главный тренер "Ювентуса".

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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