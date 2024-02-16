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Барелла подпишет новый контракт с Интером на улучшенных условиях до 2029 года
Хавбек предан своему клубу
La Gazzetta dello Sport
Полузащитник Николо Барелла подпишет новый контракт с миланским "Интером". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Согласно данным источника, срок обновлённого соглашения будет рассчитан до лета 2029 года, а зарплата 27-летнего итальянца возрастёт с 6 миллионов до евро до 7-и без учёта бонусов.
Напомним, в последнюю неделю летнего трансферного окна Барелла мог перейти в "Манчестер Сити". В частности, Хосеп Гвардиола делал запрос по игроку, но переговоры не продвинулись дальше из-за желания итальянца остаться в стане "нерадзурри".
Барелла продолжает быть важной частью команды Симоне Индзаги в этом сезоне. Хавбек провёл почти 2200 минут на поле в 31 матче "Интера" во всех соревнованиях, забив за это время два гола и отдав пять результативных передач.
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