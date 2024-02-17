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Малиновский против Наполи. Известны оценки украинца за игру

Италия
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Забить не удалось

Малиновский против Наполи. Известны оценки украинца за игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Руслан Малиновский принял участие в матче 25-го тура Серии А "Наполи" - "Дженоа". Украинец вышел на поле за генуэзцев на 75-й минуте.

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За предоставленное время Руслан совершил 16 касаний мяча, отдал 5 пасов (3 точных), выполнил 1 неточный лонгбол, выиграл 8 единоборств из 9-ти, заработал на себе 2 штрафных, сфолил, 5 раз отобрал мяч, трижды выбил его подальше от опасности и столько же раз потерял.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру Малиновского в 6,8 и 7,1 балла соответственно. Матч завершился со счетом 1:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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