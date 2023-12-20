Transfermarkt: Коваленко прибавил в цене 200 тысяч евро, Малиновский - без изменений

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах некоторых игроков Серии А .

Немного прибавил в цене украинский хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко. Его ценник вырос на 200 тысяч евро и теперь составляет 1.7 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

А вот хавбека "Дженоа" Руслана Малиновского обновление не коснулось – он по-прежнему стоит 10 миллионов евро.

Также отметим, что первое место топа цен делят 2 форварда: аргентинец Лаутаро Мартинес ("Интер") и нигериец Виктор Осимхен ("Наполи"). Стоимость обоих игроков сейчас составляет 110 миллионов евро.

Тройку самых дорогих игроков Серии А по итогам обновления открыл португальский вингер "Милана" Рафаэль Леау.

Напомним, что Коваленко в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Малиновский сыграл за "Дженоа" в 15 матчах во всех турнирах, в его активе два гола и два ассиста.