  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Transfermarkt: Коваленко прибавил в цене 200 тысяч евро, Малиновский - без изменений
В тренде

Transfermarkt: Коваленко прибавил в цене 200 тысяч евро, Малиновский - без изменений

Наши за границей
Обновлено

Портал обновил цены на игроков Серии А

Transfermarkt: Коваленко прибавил в цене 200 тысяч евро, Малиновский - без изменений

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах некоторых игроков Серии А.

Немного прибавил в цене украинский хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко. Его ценник вырос на 200 тысяч евро и теперь составляет 1.7 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

А вот хавбека "Дженоа" Руслана Малиновского обновление не коснулось – он по-прежнему стоит 10 миллионов евро.

Также отметим, что первое место топа цен делят 2 форварда: аргентинец Лаутаро Мартинес ("Интер") и нигериец Виктор Осимхен ("Наполи"). Стоимость обоих игроков сейчас составляет 110 миллионов евро.

Тройку самых дорогих игроков Серии А по итогам обновления открыл португальский вингер "Милана" Рафаэль Леау.

Напомним, что Коваленко в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Малиновский сыграл за "Дженоа" в 15 матчах во всех турнирах, в его активе два гола и два ассиста.

По теме
yellow-arrow
Довбик получил улучшенную карточку и попал в команду недели в EA FC 24
yellow-arrow
Источник: Челси заинтересован в обмене Лунина на Кепу
yellow-arrow
Президент Реала высказался о вратарской позиции в команде
Руслан Малиновский Интер (Милан) Дженоа (Генуя) Наполи Милан Виктор Коваленко Лаутаро Мартинес Эмполи Виктор Осимхен Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости