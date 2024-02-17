Мадзарри – после 1:1 с Дженоа: Я уже не могу смотреть на команды, которые всем составом стоят возле штрафной

Вальтер Мадзарри недоволен тем, что соперники "Наполи" играют от обороны. Сегодня неаполитанцы сыграли вничью с "Дженоа" (1:1) в 25-м туре Серии А. За последние 5 матчей у них только одна победа.

"Футболисты делают что могут, мы все делаем что можем. Мне жаль фанатов, которые поддерживали нас на протяжении всей игры. Мы хотели их порадовать.

К сожалению, такие сезоны бывают. Нам остается только усердно работать. Те немногочисленные ошибки, которые мы допускаем, дорого нам обходятся, а вот мы соперника за потерю концентрации не наказываем. Это сложно объяснить.

Я даже не хочу обсуждать наши показатели владения мячом, я уже не могу смотреть на команды, которые всем составом стоят возле штрафной.

"Барселона" точно не станет возводить баррикады, так что нам хотя бы не придется пытаться пробиться через крепость или припаркованный у ворот автобус.

Когда наша команда пытается атаковать - потому что мы "Наполи" и хотим побеждать, - нас наказывают с помощью контратак.

Лучше действовать спокойно, подойти к этой игре правильно, понимая, что "Барселона" - команда мирового уровня. По крайней мере, к ней нужен другой подход", - сказал главный тренер неаполитанцев в эфире DAZN.