В среду решится судьба Мадзарри. Руководство Наполи поставило условия

Судьба Вальтера Мадзарри зависит от поединка против "Барселоны". Об этом сообщает Football Italia

По имеющейся информации, руководство "Наполи" приняло решение, уволит Вальтера Мадзарри в случае, если "Наполи" плохо сыграет против "Барселоны". Отмечается, что после увольнения 62-летнего Мадзарри, должность главного тренера "Наполи" займет Марко Джампаоло.

Напомним, сейчас "Наполи" занимает десятое место, набрав 36 очков в чемпионате Италии. Матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" состоится 21 февраля в 22:00 году.