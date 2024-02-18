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В среду решится судьба Мадзарри. Руководство Наполи поставило условия
Второго шанса не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Судьба Вальтера Мадзарри зависит от поединка против "Барселоны". Об этом сообщает Football Italia
По имеющейся информации, руководство "Наполи" приняло решение, уволит Вальтера Мадзарри в случае, если "Наполи" плохо сыграет против "Барселоны". Отмечается, что после увольнения 62-летнего Мадзарри, должность главного тренера "Наполи" займет Марко Джампаоло.
Напомним, сейчас "Наполи" занимает десятое место, набрав 36 очков в чемпионате Италии. Матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" состоится 21 февраля в 22:00 году.
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