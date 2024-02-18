  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В среду решится судьба Мадзарри. Руководство Наполи поставило условия
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В среду решится судьба Мадзарри. Руководство Наполи поставило условия

Италия
Обновлено

Второго шанса не будет

В среду решится судьба Мадзарри. Руководство Наполи поставило условия

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Судьба Вальтера Мадзарри зависит от поединка против "Барселоны". Об этом сообщает Football Italia

Читайте такжеМадзарри – после 1:1 с Дженоа: Я уже не могу смотреть на команды, которые всем составом стоят возле штрафной

По имеющейся информации, руководство "Наполи" приняло решение, уволит Вальтера Мадзарри в случае, если "Наполи" плохо сыграет против "Барселоны". Отмечается, что после увольнения 62-летнего Мадзарри, должность главного тренера "Наполи" займет Марко Джампаоло.

Напомним, сейчас "Наполи" занимает десятое место, набрав 36 очков в чемпионате Италии. Матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" состоится 21 февраля в 22:00 году.

По теме
yellow-arrow
Коваленко не попал в старт Эмполи на игру с Фиорентиной
yellow-arrow
Серия А. Болонья в ударе - победила и победителя Баварии
yellow-arrow
Милан летом потратит на трансферы 50-100 миллионов евро – владелец клуба
Вальтер Мадзарри Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости