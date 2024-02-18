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Серия А. Болонья в ударе - победила и победителя Баварии
Еще и камбеком в гостях
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 25-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Болонья" 1:2
Голы: Исаксен 18 - Эль Аззузи 39, Зиркзее 78
"Лацио": Проведель, Лаццари (Лука Пеллегрини 77), Хила, Патрик (Казале 11), Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто (Камада 77), Исаксен (Педро 65), Иммобиле (Кастельянос 65), Фелипе Андерсон
"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, В. Кристиансен (Ликояннис 85), Эль Аззузи (Урбански 73), Фаббиан (Эбишер 73), Фергюсон, Орсолини (Калафиори 85), Зиркзее, Салемакерс (Ндой 73)
Предупреждения: Катальди 36, Марушич 78 - Фаббиан 25, Эль Аззузи 46
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