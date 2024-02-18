До топ-4 рукой подать. Лацио - Болонья 1:2. Видеообзор матча

Завершился матч 25-го тура между "Лацио" и "Болоньей". Подопечные Тьяго Мотты продолжают свой перформанс и приблизились к зоне Лиги чемпионов, обыграв коллектив Сарри.

На счету сегодняшних гостей 4 победы в последних 5-ти матчах. И сегодня благодаря голам Эль Аззузи и Зиркзее они сравнялись по очкам с "Аталантой", занимающей 4-ю строчку с 45-ю баллами.

Серия А. 25-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья" 1:2

Голы: Исаксен 18 - Эль Аззузи 39, Зиркзее 78