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До топ-4 рукой подать. Лацио - Болонья 1:2. Видеообзор матча

Италия

Лацио - Болонья ⋉1:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

До топ-4 рукой подать. Лацио - Болонья 1:2. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

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Завершился матч 25-го тура между "Лацио" и "Болоньей". Подопечные Тьяго Мотты продолжают свой перформанс и приблизились к зоне Лиги чемпионов, обыграв коллектив Сарри.

На счету сегодняшних гостей 4 победы в последних 5-ти матчах. И сегодня благодаря голам Эль Аззузи и Зиркзее они сравнялись по очкам с "Аталантой", занимающей 4-ю строчку с 45-ю баллами.

Серия А. 25-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Болонья" 1:2
Голы: Исаксен 18 - Эль Аззузи 39, Зиркзее 78

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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