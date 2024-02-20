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Наполи определился касательно будущего Осимхена
Тяжёлое решение для действующих чемпионов Серии А
Фото: twitter.com/sscnapoli
Руководство "Наполи" определилось с планами относительно одного из главных лидеров команды - Виктора Осимхена.
По информации Football Italia, неаполитанский клуб собирается продать нападающего в летнее трансферное окно.
Незадолго до Рождества Осимхен подписал новый контракт с "Наполи", в который был включён пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро, что ясно дало понять претендентам на футболиста сумму потенциальной покупки. Главными фаворитами в гонке за нигерийца на данный момент считаются лондонский "Челси" и "Пари Сен-Жермен".
Ранее сообщалось, что
Напомним, нигериец пополнил состав "адзурри" в 2020-м году, перейдя из французского "Лилля".
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