Наполи определился касательно будущего Осимхена

Руководство "Наполи" определилось с планами относительно одного из главных лидеров команды - Виктора Осимхена.

По информации Football Italia, неаполитанский клуб собирается продать нападающего в летнее трансферное окно.

Незадолго до Рождества Осимхен подписал новый контракт с "Наполи", в который был включён пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро, что ясно дало понять претендентам на футболиста сумму потенциальной покупки. Главными фаворитами в гонке за нигерийца на данный момент считаются лондонский "Челси" и "Пари Сен-Жермен".

Ранее сообщалось, что Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру после окончания сезона Серии А.

Напомним, нигериец пополнил состав "адзурри" в 2020-м году, перейдя из французского "Лилля".