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Аллегри может покинуть Ювентус по окончании сезона - Источник

Италия

Вскоре решится судьба специалиста

Аллегри может покинуть Ювентус по окончании сезона - Источник

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство "бьянконери" удовлетворено результатами работы Аллегри, но решение относительно его будущего собираются принять в течение ближайших двух месяцев. В случае, если до конца сезона стороны не продлят трудовое соглашение, то скорее всего летом клуб возглавит другой тренер.

Действующий контракт итальянского специалиста со "старой синьорой" рассчитан до лета 2025 года.

После 25 туров чемпионата Италии "Ювентус" располагается на втором месте турнирной таблицы, уступая лидирующему "Интеру", у которого ещё есть одна игра в запасе, на 9 очков.

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Массимилиано Аллегри Серия А
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Александр Бураков
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