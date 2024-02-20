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Кубы MLS и ОАЭ заинтересовались победителем Чемпионата мира-2018
Жиру не спешит продлевать свой контракт с Миланом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Оливье Жиру привлек внимание клубов MLS и ОАЭ.
Мечта 37-летнего игрока - перейти в MLS, и уже некоторые американские клубы связались с Жиру. А также француз получил несколько предложений от клубов Саудовской Аравии.
Контракт победителя Чемпионата мира-2018 в Милане длится до июня. Но игрок еще не принял окончательного решения о своем будущем.
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