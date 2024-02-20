Кубы MLS и ОАЭ заинтересовались победителем Чемпионата мира-2018

Нападающий "Милана" Оливье Жиру привлек внимание клубов MLS и ОАЭ.

Мечта 37-летнего игрока - перейти в MLS, и уже некоторые американские клубы связались с Жиру. А также француз получил несколько предложений от клубов Саудовской Аравии.

Контракт победителя Чемпионата мира-2018 в Милане длится до июня. Но игрок еще не принял окончательного решения о своем будущем.