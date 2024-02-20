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Кубы MLS и ОАЭ заинтересовались победителем Чемпионата мира-2018

Италия

Жиру не спешит продлевать свой контракт с Миланом

Кубы MLS и ОАЭ заинтересовались победителем Чемпионата мира-2018

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Оливье Жиру привлек внимание клубов MLS и ОАЭ.

Мечта 37-летнего игрока - перейти в MLS, и уже некоторые американские клубы связались с Жиру. А также француз получил несколько предложений от клубов Саудовской Аравии.

Контракт победителя Чемпионата мира-2018 в Милане длится до июня. Но игрок еще не принял окончательного решения о своем будущем.

Читайте такжеУ 37-летнего Жиру 20 голевых действий в чемпионате впервые с сезона-2015/16
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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