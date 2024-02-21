  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан рассматривает варианты на замену Стефано Пиоли летом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан рассматривает варианты на замену Стефано Пиоли летом

Италия

Россонери могут уволить тренера

Милан рассматривает варианты на замену Стефано Пиоли летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" рассматривает варианты на замену Стефано Пиоли летом.

"Россонери" могут уволить Стефано Пиоли летом из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии группового этапа и отсутствия борьбы за чемпионство в Серии А. Окончательное решение еще не принято, и победа в Лиге Европы может повлиять на решение руководства клуба.

По информации Даниэле Лонго, "Милан" следит за работой Тиаго Мотты в "Болонье" и доволен его умением развивать игроков и атакующим, но сбалансированным стилем игры. Мотту рассматривают как одного из главных кандидатов на замену Пиоли.

В то же время бывший нападающий клуба, который сейчас работает в структуре "Милана", Златан Ибрагимович настаивает на кандидатуре Антонио Конте, который ушел в отставку из "Тоттенхэма" в марте прошлого года.

Читайте также Владелец Милана прокомментировали слухи о продаже клуба
По теме
yellow-arrow
Бывший форвард Барселоны может завершить свою карьеру в 29 лет
yellow-arrow
Арнаутович назвал гол в ворота Атлетико одним из важнейших в своей карьере
yellow-arrow
Дрон для обжига горшков. Выйдет ли из бардака Наполи новый Маурицио Сарри?
Стефано Пиоли Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости