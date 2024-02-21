"Милан" рассматривает варианты на замену Стефано Пиоли летом.

"Россонери" могут уволить Стефано Пиоли летом из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии группового этапа и отсутствия борьбы за чемпионство в Серии А. Окончательное решение еще не принято, и победа в Лиге Европы может повлиять на решение руководства клуба.

По информации Даниэле Лонго, "Милан" следит за работой Тиаго Мотты в "Болонье" и доволен его умением развивать игроков и атакующим, но сбалансированным стилем игры. Мотту рассматривают как одного из главных кандидатов на замену Пиоли.

В то же время бывший нападающий клуба, который сейчас работает в структуре "Милана", Златан Ибрагимович настаивает на кандидатуре Антонио Конте, который ушел в отставку из "Тоттенхэма" в марте прошлого года.