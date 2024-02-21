  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Индзаги - о нынешнем сезоне Интера: Надо продолжать в том же духе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги - о нынешнем сезоне Интера: Надо продолжать в том же духе

Италия
Обновлено

Тренер рассказал о нынешнем сезоне

Индзаги - о нынешнем сезоне Интера: Надо продолжать в том же духе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от этого сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Пока мы играем очень хорошо, но самые важные месяцы - март и апрель. Надо продолжать в том же духе. Вскоре начнутся сложные матчи. Еще некоторые игроки получат травмы. Но мы должны продолжать работать так, как делаем это сейчас".

Сейчас подопечные Симоне лидируют в турнирной таблице Серии А и имеют 63 балла.

Читайте такжеИндзаги: Всегда знал, что Симеоне станет великим тренером
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед нацелился на основного защитника Ювентуса
yellow-arrow
Бывший форвард Барселоны может завершить свою карьеру в 29 лет
yellow-arrow
Милан рассматривает варианты на замену Стефано Пиоли летом
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sempreinter
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости