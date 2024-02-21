Индзаги - о нынешнем сезоне Интера: Надо продолжать в том же духе

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от этого сезона.

"Пока мы играем очень хорошо, но самые важные месяцы - март и апрель. Надо продолжать в том же духе. Вскоре начнутся сложные матчи. Еще некоторые игроки получат травмы. Но мы должны продолжать работать так, как делаем это сейчас".