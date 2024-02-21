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Индзаги - о нынешнем сезоне Интера: Надо продолжать в том же духе
Тренер рассказал о нынешнем сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от этого сезона.
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"Пока мы играем очень хорошо, но самые важные месяцы - март и апрель. Надо продолжать в том же духе. Вскоре начнутся сложные матчи. Еще некоторые игроки получат травмы. Но мы должны продолжать работать так, как делаем это сейчас".
Сейчас подопечные Симоне лидируют в турнирной таблице Серии А и имеют 63 балла.
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Источник:sempreinter
Опубликовал: Екатерина Власова
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