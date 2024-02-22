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Хавбек Ромы Кристанте: Увольнение Моуриньо оказалось правильным решением

Италия

Игрок высказался по поводу перестановки в клубе на тренерской скамейке

Хавбек Ромы Кристанте: Увольнение Моуриньо оказалось правильным решением

Forza Roma

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Полузащитник "Ромы" Брайан Кристанте поблагодарил владельцев клуба за то, что они прекратили сотрудничество с Жозе Моуриньо, и пригласили на его должность легенду "волков" Даниэле Де Росси.

"Де Росси не нужно было представлять, когда он приехал. Возможно, ему было сложно присоединиться к команде в трудный момент и работать с футболистами, с которыми он играл, но он хорошо с этим справляется, и это не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Мы довольны тем, что мы строим и кем мы становимся. Это оказалось (увольнение Моуриньо - прим.) правильным решением. Оно было принято владельцами клуба в трудный момент. Мы многое осознали во время игр в Европе", - цитирует хавбека Goal.

Напомним, Даниэле Де Росси сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера "Ромы" в середине января.

Сегодня столичный клуб примет на своём поле нидерландский "Фейеноорд" в рамках 1/16 Лиги Европы. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Даниэле Де Росси Жозе Моуриньо Брайан Кристанте Рома
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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