Хавбек Ромы Кристанте: Увольнение Моуриньо оказалось правильным решением

Полузащитник "Ромы" Брайан Кристанте поблагодарил владельцев клуба за то, что они прекратили сотрудничество с Жозе Моуриньо, и пригласили на его должность легенду "волков" Даниэле Де Росси.

"Де Росси не нужно было представлять, когда он приехал. Возможно, ему было сложно присоединиться к команде в трудный момент и работать с футболистами, с которыми он играл, но он хорошо с этим справляется, и это не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Мы довольны тем, что мы строим и кем мы становимся. Это оказалось (увольнение Моуриньо - прим.) правильным решением. Оно было принято владельцами клуба в трудный момент. Мы многое осознали во время игр в Европе", - цитирует хавбека Goal.