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Стала известна сумма, за которую клубы смогут подписать Осимхена

Италия

Наполи не будет удерживать форварда

Стала известна сумма, за которую клубы смогут подписать Осимхена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен готов к летнему переходу в один из европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х.

По информации источника, над подписанием нигерийского форварда уже работают представители "Челси" и "ПСЖ". Оба клуба смогут приобрести 25-летнего футболиста за 130 млн евро. Именно такая сумма указана в качестве отступных в контракте игрока.

Осимхен выступает за "Наполи" с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за "партенопейцев" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года.

Ранее стало известно, что руководство "Наполи" не будет удерживать Осимхена в клубе этим летом.

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Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
NicoSchira
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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