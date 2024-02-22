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Чалханоглу поставил себя на первое место в списке лучших плеймейкеров мира

Италия

Хакан высоко оценивает уровень своей игры

Чалханоглу поставил себя на первое место в списке лучших плеймейкеров мира

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник миланского "Интера" Хакан Чалханоглу назвал себя лучшим плеймейкером в мировом футболе.

В интервью изданию DAZN игрока попросили перечислить пятёрку лучших плеймейкеров, исходя из сегодняшних реалий. На первое место Чалханоглу поставил себя, а далее со 2-го по 5-е место расположились Родри, Тони Кроос, Йозуа Киммих и Энцо Фернандес.

"Несколько месяцев назад я сказал, что вхожу в число лучших игроков, но никто в меня не верил. Однако я всегда верил в себя. Я знаю свои качества и никого не боюсь.

Остальные не делают того, что я сейчас делаю на поле. Я, например, никогда не забиваю с близкого расстояния, а только с 25-30 метров или со штрафного. Это трудные вещи для осуществления.

Они хорошо управляют игрой, но я не люблю делать передачи с пятиметровой дистанции. Я всегда нахожусь в поиске убийственного паса, который увеличивает вероятность гола. Горизонтальный пас не помогает", - приводит слова турка SempreInter.

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Источник:
SempreInter
Опубликовал: Александр Бураков
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