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Дибала рассказал, чему научился во время выступлений с Месси и Роналду в одной команде
Воспоминания аргентинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ромы" Паоло Дибала поделился своими впечатлениями от совместной игры с Криштиану Роналду за "Ювентус" и Лионелем Месси в составе национальной сборной Аргентины.
"Роналду - это чемпион. Играть вместе с ним было замечательно для меня. Это также был способ перенять от него преданность своему делу и, прежде всего, постоянное желании побеждать и совершенствоваться. Я не удивлен, что у него всё сложилось хорошо и в Саудовской Аравии.
Играть с Месси было моей детской мечтой. Месси является постоянным источником вдохновения для нас, тех, кому посчастливилось видеть его рядом на поле. Разделить с ним победу на чемпионате мира - радость, которую я никогда не забуду", - сказал аргентинец.
????— CR7's PR manager (@RONALDOthabeast) February 22, 2024
Paulo Dybala on Cristiano Ronaldo and Lionel Messi:
"From Ronaldo I learned dedication to sport, that attitude towards victory. However, playing with Lionel Messi was my childhood dream. Messi is a continuous inspiration, for those of us who are lucky enough to see him next… pic.twitter.com/ye399oEj6r
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