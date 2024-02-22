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Дибала рассказал, чему научился во время выступлений с Месси и Роналду в одной команде

Италия

Воспоминания аргентинца

Дибала рассказал, чему научился во время выступлений с Месси и Роналду в одной команде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ромы" Паоло Дибала поделился своими впечатлениями от совместной игры с Криштиану Роналду за "Ювентус" и Лионелем Месси в составе национальной сборной Аргентины.

"Роналду - это чемпион. Играть вместе с ним было замечательно для меня. Это также был способ перенять от него преданность своему делу и, прежде всего, постоянное желании побеждать и совершенствоваться. Я не удивлен, что у него всё сложилось хорошо и в Саудовской Аравии.

Играть с Месси было моей детской мечтой. Месси является постоянным источником вдохновения для нас, тех, кому посчастливилось видеть его рядом на поле. Разделить с ним победу на чемпионате мира - радость, которую я никогда не забуду", - сказал аргентинец.

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Лионель Месси Аргентина Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пауло Дибала Рома
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Опубликовал: Александр Бураков
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