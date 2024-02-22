Серия А. Лацио цепляется за поезд в Лигу Чемпионов

Серия А. Перенесенный матч 21-го тура

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио" 0:2

Голы: Гендузи 50, Катальди 56

"Торино": Милинкович-Савич, Джиджи (Тамез 75), Ловато, Мазина (Пеллегри 85), Белланова, Линетти (Гинейтис 75), Илич (Риччи 55), Лазаро, Влашич, Сапата, Санабрия

"Лацио": Проведель, Хюсай (Лаццари 46), Хила, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто (Казале 80), Исаксен (Педро 75), Иммобиле (Кастельянос 55), Фелипе Андерсон

Предупреждения: Илич 15, Линетти 27, Ловато 72 - Хила 65

Удаление: Хила 78 (вторая желтая)

В нынешнем сезоне "Лацио" играет в Лиге Чемпионов успешно. Даже переиграл "Баварию" в первом матче 1/8 финала. А вот поезд в ЛЧ следующего сезона уже начал уходить от него. Одна победа в четырех турах лиги отбросила на расстояние восьми очков позади четвертого и пятого мест. Перед последним хотя бы остался матч в запасе, и его "орлы" были просто обязаны выиграть.

Задача была сложной. И из-за формы подопечных Маурицио Сарри (после поражения в воскресенье от "Болоньи" замолчавшего до сих пор в знак протеста против судейства, Федерации и всего на свете) в лиге, и из-за усталости от игры на два фронта, посреди недели. И из-за формы соперника.

"Торино" не проиграл в шести предыдущих турах, проиграл лишь однажды в предыдущих 11-ти. Дома в лиге проиграл лишь один матч в сезоне из 12-ти. Отставал от самого "Лацио" лишь на одно очко и мечтал о Еврокубках. Главный тренер Иван Юрич требовал от игроков ставить перед собой такую цель, требовал наконец-то стать амбициозными и оказывать давление на самих себя.

В первые 49 минут они оказывали давление на соперника. Выйдя на 16:3 по ударам по воротам. Причем три удара "Лацио" было трудно вспомнить. Сразу же Санабрия слета замкнул прострел в стойку. Далее он, Сапата и другие били мимо либо в защитников. В концовке первого тайма Проведель выцарапал мяч из-под стойки от удара Санабрии, Мазина головой пробил в сантиметрах от створа.

Второй тайм хозяева начали тремя ударами. Сапата чуть не замкнул прострел в створ. Но забили гости. Луис Альберто начал смещаться с левого фланга в центр, отдал направо, Иммобиле умно пропустил мяч, а Гендузи в штрафной пробил под Милинковичем-Савичем. Затем Гендузи сумел вывернуться и прострелить, Альберто сбросил пяткой назад, а Катальди с 17-ти метров аккуратно пробил от стойки.

Далее игра вновь перешла к воротам Проведеля. Но теперь даже создавать "Торино" ничего не удавалось. Лишь после удаления Хилы за фол на Сапате в сантиметрах от штрафной. Но и тогда Риччи в падении с восьми метров чуть не попал в створ. Итоговый счет по ударам достиг 24:7, но в створ - лишь 4:4. То есть "Торо" сегодня был жутко неэффективным.

В сериях матчей без поражений "Торино" было слишком много ничьих. Превратить ничью в победу - их главная проблема в этом сезоне. Такое случилось и в абсолютно выигрышном первом тайме. А во втором проявилось отсутствие характера, о котором говорит Юрич. "Лацио" же демонстрировал характер в кубковых турнирах, а теперь и в лиге. Он возвращается в борьбу за зону Лиги Чемпионов.