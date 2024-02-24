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Спаллетти: Если современные футболисты играют на приставке к четырем часам утра, то эта молодежь не является хорошей
Раскритиковал своих подопечных
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поведение современных молодых исполнителей:
“Вы приедете в сборную, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не выиграть в Call of Duty. Я говорил о видеоиграх, потому что были вещи, которые мне не нравились. Если современные молодые футболисты играют на приставке до четырех часов утра, когда на следующий день будет матч, то эта молодежь не является хорошей.
Мы живем в мире, который дает мало стимулов для упорной работы и потоотделения: современные дети предпочитают размещать в Инстаграме фото с прической, чем опускать голову и крутить педали. Это не те ценности, которые моя сборная Италия должна передать.
Итальянцы требуют крутую и ответственную национальную команду, крепкую и смелую”, - сказал Спалетти.
Напомним, что сборная Италии на групповом этапе Евро-2024 встретится с Албанией, Испанией и Хорватией.
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