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80 минут Коваленко. Сассуоло - Эмполи 2:3. Видеообзор матча

Италия

Сассуоло - Эмполи ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

80 минут Коваленко. Сассуоло - Эмполи 2:3. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

Команда Коваленко, который сегодня впервые с 30 декабря вышел в старте, благодаря голу на последних минутах реванширует против "Сассуоло". Виктор провел на поле 80 минут. Именно партнер по команде, заменивший украинца, нанес решающий удар по воротам соперника.

Серия А. 26-й тур
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Эмполи" 2:3
Голы: Пинамонти 54 (пен.), Д. Феррари 77 - Луперто 11, Ньянг 64 (пен.), С. Бастони 90+4

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Сассуоло Эмполи
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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