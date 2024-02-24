80 минут Коваленко. Сассуоло - Эмполи 2:3. Видеообзор матча

Команда Коваленко, который сегодня впервые с 30 декабря вышел в старте, благодаря голу на последних минутах реванширует против "Сассуоло". Виктор провел на поле 80 минут. Именно партнер по команде, заменивший украинца, нанес решающий удар по воротам соперника.

Серия А. 26-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Эмполи" 2:3

Голы: Пинамонти 54 (пен.), Д. Феррари 77 - Луперто 11, Ньянг 64 (пен.), С. Бастони 90+4