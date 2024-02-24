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Малиновский не выйдет в стартовом составе на матч с Удинезе
Джилардино оставил Руслана на скамейке запасных
Фото: Getty Images
Руслан Малиновский не сыграет с первых минут в матче 26-го тура Серии А против "Удинезе". Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино оставил украинца на скамейке запасных.
В этом сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах за генуэзский клуб, где забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.
???? STARTING XI #GenoaUdinese ⤵️ pic.twitter.com/ow1cUvsRLg— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 24, 2024
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Источник:legaseriea.it
Опубликовал: Владислав Шарапа
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