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Малиновский не выйдет в стартовом составе на матч с Удинезе

Италия

Джилардино оставил Руслана на скамейке запасных

Малиновский не выйдет в стартовом составе на матч с Удинезе

Фото: Getty Images

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Руслан Малиновский не сыграет с первых минут в матче 26-го тура Серии А против "Удинезе". Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино оставил украинца на скамейке запасных.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах за генуэзский клуб, где забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Удинезе
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Источник:
legaseriea.it
Опубликовал: Владислав Шарапа
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