Малиновский не выйдет в стартовом составе на матч с Удинезе

Руслан Малиновский не сыграет с первых минут в матче 26-го тура Серии А против "Удинезе". Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино оставил украинца на скамейке запасных.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах за генуэзский клуб, где забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.