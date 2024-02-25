Вышел в конце матча. Известны оценки Малиновского за игру с Удинезе

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский в игре 26-го тура Серии А с "Удинезе" появился на поле на 78-ой минуте. К тому времени уже был оформлен, как оказалось, итоговый счет. "Дженоа" победили дома оппонента со счетом 2:0.

За предоставленное игровое время Руслан 24 раза коснулся мяча, отдал 19 точных пасов (из 20-ти), выполнил 1 удачный лонгбол, заблокировал удар, выиграл 1 единоборство из 3-х и заработал на себе нарушение правил. Также, трижды был потерян мяч.

Статистические порталы решили поставить украинцу невысокие оценки. К примеру, WhoScored насчитал 6,1 балла, а Sofascore - 6,5.

Данный поединок стал 25-м для Малиновского за "Дженоа". В его активе в этом сезоне 3 гола и 2 ассиста.