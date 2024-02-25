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Аллегри: Фрозиноне было слишком легко нам забить

Италия
Обновлено

Не обошлось без проблем

Аллегри: Фрозиноне было слишком легко нам забить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил проблемы в защите его команды во время игры с "Фрозиноне". Туринцы вырвали победу в компенсированное время (2:3).

Мы должны защищаться по-другому. В последних семи матчах мы пропустили шесть голов в первом тайме. Им было слишком легко забить сегодня. В первом тайме мы плохо защищались. Мы были слишком растянуты. Они давили высоко, поэтому мы немного боролись. Во втором тайме мы были более агрессивными, и они немного упали, но игры длятся по 90 минут. Поэтому, когда соперники находятся на одном физическом уровне, мы должны быть достаточно сильными и не пропускать.

Мы должны упорно работать и вернуться к тому, что делали раньше. Мы попытаемся переломить тенденцию. Это три важных очка в борьбе за первую четверку.

По данным La Gazzetta dello Sport, Аллегри стал первым тренером в истории Серии А, сумевшим набрать 1000 очков.

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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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