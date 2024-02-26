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Дубль Лаутаро. Лечче - Интер 0:4. Видео голов и обзор матча

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Дубль Лаутаро. Лечче - Интер 0:4. Видео голов и обзор матча

Inter News

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"Интер" разгромил "Лечче" в выездном матче 26-го тура Серии А — 4:0.

В первом тайме счёт встречи открыл Лаутаро Мартинес. Во второй половине поединка аргентинец оформил дубль, а ещё по одному голу забили Давиде Фраттези и Стефан Де Врей.

"Интер" уверенно лидирует в Серии А, опережая Ювентус на девять очков и имея одну игру в запасе. "Лечче" потерпел третье поражение подряд. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

26-й тур. Серия А. 25 февраля
"Лечче" — "Интер" — 0:4
Голы: Мартинес, 15, 56, Фраттези, 54, Де Врей, 68

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Серия А Интер (Милан) Лечче
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Источник:
megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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