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Один шедевр и еще два мяча Дибалы. Рома - Торино 3:2. Обзор матча и видео голов
Выдающаяся игра аргентинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пауло Дибала в четвертый раз в своей карьере забил три гола в одном матче чемпионата Италии. Без голов Дибалы "Рома" может и не взяла бы три очка – "Торино" забил дважды (3:2). "Рома" под руководством Даниэле Де Росси выиграла пять из шести матчей Серии А.
Серия А. 26-й тур. Рим, "Стадио Олимпико"
Голы: Дибала 42 (пен.), Дибала 57, Дибала 69 – Сапата 44, Хейзен 89 (автогол)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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