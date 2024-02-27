Защитник Ювентуса хочет продлить контракт со своим клубом

Защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани намерен продлить контракт с клубом. Об этом сообщает Торкиа, агент игрока.

"Мы готовы встретиться с туринским клубом. Даниэль делает все возможное для того, чтобы продлить договор. У нас отличные отношения с "Ювентусом", мы ждем сигнала".

Контракт Ругани с итальянским клубом действует до июня 2024 года. Защитник в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола.