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Защитник Ювентуса хочет продлить контракт со своим клубом
Игрок готов к переговорам
Защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани намерен продлить контракт с клубом. Об этом сообщает Торкиа, агент игрока.
"Мы готовы встретиться с туринским клубом. Даниэль делает все возможное для того, чтобы продлить договор. У нас отличные отношения с "Ювентусом", мы ждем сигнала".
Контракт Ругани с итальянским клубом действует до июня 2024 года. Защитник в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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