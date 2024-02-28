Серия А. Интер - Аталанта 4:0. Заявка на величие

Серия А. Перенесенный матч 21-го тура

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта" 4:0

Голы: Дармиан 26, Лаутаро Мартинес 45+1, Димарко 55, Фраттези 71

Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 55 (вратарь)

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 46), Асллани, Барелла, Мхитарян (Фраттези 62, Клаассен 72), Димарко (Аугусто 68), Арнаутович, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 68)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Хиен 58), Колашинац (Баккер 58), Хатебур, Пашалич, Эдерсон, Дзаппакоста, Коопмейнерс (Адопо 58), Де Кетеларе (Туре 76), Миранчук (Лукман 58)

Предупреждения: Дармиан 23, А. Бастони 76 - Эдерсон 45, Джимсити 54, Хиен 65, Баккер 71, Туре 90, Лукман 90+5

Главный арбитр: Андреа Коломбо

4:0 в трех последних матчах. И ладно над "Салернитаной" и "Лечче". Но над "Аталантой", которая сама набрала отличную форму, не проиграла в восьми матчах лиги подряд с шестью победами, тремя из них разгромными. Которая в воскресенье играла на этом же "Сан Сиро" против "Милана" и сыграла вничью. Которая в последний раз в лиге проигрывала с разницей в четыре мяча и более в 2017-ом году.

Тогда она проиграла тому же "Интеру". Со счетом 1:7. Но то был переходный "Интер" в тяжелом сезоне. Теперь это феноменальный "Интер". И до этой победы уже никто не задавался вопросом, возьмет ли он Скудетто. После нее - тем более. Теперь нужно думать, круче ли этот будущий чемпион прошлогоднего "Наполи", "Интера" Антонио Конте, "Ювентуса" времен девяти Скудетто. О его месте в истории.

Что обусловило такой разгром? Усталость "Аталанты" после "Милана" и отдых "Интера" благодаря 4:0 в Лечче и смене там семерых игроков стартового состава? Вылет из стартового состава бергамцев сегодня главного "питбуля" Де Роона? Гол Лаутаро Мартинеса в раздевалку в почти равном первом тайме, то есть небольшое везение лидера лиги? Просто такой сейчас сезон, в котором "Интер" сильнейший.

Начинала "Аталанта" как раз очень неплохо. Высоким прессингом, с которым было непросто справляться. Тем более - в отсутствие Хакана Чалханоглу, Франческо Ачерби. Гости забили рано после потери мяча хозяевами в обороне. Вмешался ВАР, заметивший легкое касание руки Миранчука. Тот же Миранчук в другом эпизоде с 14-ти метров пробил плохо.

Провал состоялся в середине тайма. "Интер" наконец нащупал слабое место соперника (ожидамое - позиция Де Роона) и устроил серию отличных комбинаций. Барелла опередил вратаря и замкнул длинный пас. Правда, из офсайда. Лаутаро Мартинес замкнул прострел выше. Центрфорвард сместился назад, отдал вразрез, Карнезекки опередил Мхитаряна в падении, но выпустил мяч, и Дармиан успел добить.

Вскоре Дармиан завершал классную комбинацию один-на-один, но Карнезекки отбил ногами. После чего "Аталанта" начала приходить в себя, вновь прессинговать. Но создавать не получалось. А "Интер" в контратаке силами Лаутаро попал в перекладину. Затем Карнезекки вновь вышел, выбил мяч рукой в сторону, его вернули в полукруг перед штрафной, и Лаутаро блестяще пробил. Марко уже даже не прыгал.

В начале второго тайма Лаутаро вновь выступил в роли архитектора, послал Димарко в прорыв. Карнезекки отбил ногой удар. Но третий гол уже был не за горами. Заброс с рикошетом, лайнсмен поднимает флажок, считая, что мяч вышел, главный арбитр молчит, и Думфриз бьет в руку Хатебуру. ВАР долго проверял весь эпизод, но в итоге подтвердил пенальти. Лаутаро его не реализовал, но Димарко добил.

На этом матч закончился. Команды по инерции бодались в центре поля и доигрывали. Хотя "Интер" еще и успел забить четвертый. Фраттези замкнул головой штрафной Санчеса с фланга.

"Интер" выиграл 11 последних матчей подряд во всех турнирах. В основное время во всех турнирах он не проигрывал в 29-ти подряд. В лиге выиграл 12 из 13-ти последних матчей при одной ничьей и 17 из 20-ти при трех ничьих. Он в 12-ти очках над вторым местом. А "Аталанта" не сумела вернуться на четвертое. У нее проблемы в гостях - одна победа в шести последних матчах лиги на выезде.