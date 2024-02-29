  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лофтус-Чик во второй раз подряд стал игроком месяца в Милане
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лофтус-Чик во второй раз подряд стал игроком месяца в Милане

Италия

Англичанин набрал великолепную форму

Лофтус-Чик во второй раз подряд стал игроком месяца в Милане

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик был признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальная пресс-служба клуба.

На протяжении последнего месяца зимы английский хавбек сыграл в составе "россонери" шесть матчей во всех турнирах, и отметился двумя забитыми мячами. Стоит отметить, что награду MVP месяца Рубен получает второй раз подряд.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в "Милан" из лондонского "Челси" прошлым летом. Всего на счету 28-летнего футболиста семь голов и одна результативная передача в 29 играх в этом сезоне.

По теме
yellow-arrow
Наполи хочет бесплатно вернуть Жоржиньо
yellow-arrow
Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга
yellow-arrow
Интер вышел на первое место среди самых результативных команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне
Игрок месяца Рубен Лофтус-Чик Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AC Milan
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости