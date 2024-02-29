Лофтус-Чик во второй раз подряд стал игроком месяца в Милане

Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик был признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальная пресс-служба клуба.

На протяжении последнего месяца зимы английский хавбек сыграл в составе "россонери" шесть матчей во всех турнирах, и отметился двумя забитыми мячами. Стоит отметить, что награду MVP месяца Рубен получает второй раз подряд.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в "Милан" из лондонского "Челси" прошлым летом. Всего на счету 28-летнего футболиста семь голов и одна результативная передача в 29 играх в этом сезоне.