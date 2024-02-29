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Лофтус-Чик во второй раз подряд стал игроком месяца в Милане
Англичанин набрал великолепную форму
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик был признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальная пресс-служба клуба.
На протяжении последнего месяца зимы английский хавбек сыграл в составе "россонери" шесть матчей во всех турнирах, и отметился двумя забитыми мячами. Стоит отметить, что награду MVP месяца Рубен получает второй раз подряд.
Напомним, Лофтус-Чик перешёл в "Милан" из лондонского "Челси" прошлым летом. Всего на счету 28-летнего футболиста семь голов и одна результативная передача в 29 играх в этом сезоне.
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