Аллегри: Ювентус сделает все возможное, чтобы финишировать вторым в Серии А

Главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри прокомментировал свое текущее положение в клубе.

“Когда клуб решит, они дадут мне знать. Мы не говорили о будущем, это должно быть понятно всем.

У меня еще один год до конца контракта, но сейчас важно завершить сезон наилучшим образом. Мы сделаем все возможное, чтобы финишировать вторыми, потому что это был бы отличный результат, и мы улучшили бы прошлогодний рейтинг”, - сказал Аллегри.