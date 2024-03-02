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Аллегри: Ювентус сделает все возможное, чтобы финишировать вторым в Серии А
О чемпионстве уже даже и не думают
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри прокомментировал свое текущее положение в клубе.
“Когда клуб решит, они дадут мне знать. Мы не говорили о будущем, это должно быть понятно всем.
У меня еще один год до конца контракта, но сейчас важно завершить сезон наилучшим образом. Мы сделаем все возможное, чтобы финишировать вторыми, потому что это был бы отличный результат, и мы улучшили бы прошлогодний рейтинг”, - сказал Аллегри.
На данный момент "Ювентус" находится на второй строчке Серии А. Отрыв от первого "Интера" составляет 12 очков, а от третьего "Милана" – один зачетный пункт.
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