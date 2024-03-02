Милан следит за ситуацией голкипера Арсенала Рэмсдейла

По информации журналиста Экрема Конура, "Милан" интересуется голкипером "Арсенала" Аароном Рамсдейлом. Итальянцы могут сделать предложение о переходе, но только в случае продажи действующего вратаря команды Майка Меньяна.

За Меньяном продолжают охотиться лучшие клубы мира. Миланцы не против рассмотреть вариант продажи игрока, однако только за хорошую сумму. Соглашение о сотрудничестве между сторонами будет действительно до 30-го июня 2026-го года.

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Аарон Рэмсдейл потерял место в основном составе "Арсенала". В текущем сезоне он имеет лишь 5 матчей в Английской Премьер лиге. Контракт голкипера с "канонирами" заканчивается в июне 2026-го года.