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Агент Жоржиньо рассказал о будущем игрока в Арсенале

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Наш приоритет - Арсенал (с)

Агент Жоржиньо рассказал о будущем игрока в Арсенале

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Агент Жоржиньо Сантуш рассказал о будущем опорника лондонского "Арсенала".

"Контракт заканчивается в июне? Наш приоритет - "Арсенал". Жоржиньо очень доволен своими партнерами по команде, Артетой и Эду Гаспаром".

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"Мы рассмотрим предложения и решим, какое из них будет лучшим для его будущего", - добавил агент.

В этом сезоне АПЛ Жоржиньо сыграл 16 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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