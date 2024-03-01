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Агент Жоржиньо рассказал о будущем игрока в Арсенале
Наш приоритет - Арсенал (с)
Premier League Twitter
Агент Жоржиньо Сантуш рассказал о будущем опорника лондонского "Арсенала".
"Контракт заканчивается в июне? Наш приоритет - "Арсенал". Жоржиньо очень доволен своими партнерами по команде, Артетой и Эду Гаспаром".
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"Мы рассмотрим предложения и решим, какое из них будет лучшим для его будущего", - добавил агент.
В этом сезоне АПЛ Жоржиньо сыграл 16 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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