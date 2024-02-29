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Наполи хочет бесплатно вернуть Жоржиньо
Хавбек может вернуться в Неаполь
Yahoo Sport UK
Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо может вернуться в "Наполи".
Как сообщает журналист Эмрем Конур в социальной сети X (ранее - Twitter), неаполитанский клуб намерен подписать своего бывшего игрока в качестве свободного агента в летнее трансферное окно.
Помимо "Наполи", интерес к 32-летнему итальянцу проявляет ряд других клубов Серии А, АПЛ, турецкой Суперлиги и чемпионата Саудовской Аравии.
В сезоне-2023/24 Жоржиньо отыграл 25 матчей в составе "канониров" с учетом всех турниров, в которых он забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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